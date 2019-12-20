Наводняет город нелегальными застройками: как коррупция в ГАСИ уничтожает Украину

Профильное Министерство развития общин и территорий во главе с Аленой Бабак продолжает курс предшественников и закрывает глаза на беспорядок и коррупцию в Государственной архитектурно-строительной инспекции. По некоторым данным, министр избрала своим фаворитом экс-главу Госархстройинспекции Алексея Кудрявцева. Последний в частности, предпринимает усиленные попытки надеть маску реформатора, несмотря на многочисленные публикации в СМИ о его схемах, созданных за многолетний срок.

Почему "изгнанный король" способен на все, ради возвращения на свой "трон" - читайте в материале OBOZREVATEL.

Следствием этого является провальный конкурс на главу ГАСИ и возложение обязанностей на Александра Строкача, которого называют ярким представителем коррупционной группировки бывшего главы органа Кудрявцева. По некоторым данным, он много лет контролирует деятельность государственного органа.

Присмотримся пристальнее к команде Кудрявцева, которая продолжает работать в регионах.

В Одесской области и.о. председателя ГАСИ Александр Строкач восстановил в должности самого одиозного директора Департамента архитектурно-строительной инспекции в Одесской области – Василия Буюкли. Получивший эту должность, не имеет ни специального образования, ни опыта руководства, как в свое время и сам Кудрявцев. Однако в отличие от последнего, у Буюкли есть настоящий диплом об образовании. Его называют выходцем так называемого отдела К СБУ. Тех самых борцов с коррупцией, состояние большинства которых уже превышает доходы тех же коррупционеров.

По некоторым данным, в коррупционной питательном цепи сейчас происходит борьба за первенство. И Василий якобы решил своеобразным образом этим воспользоваться. Как известно, он стал наполнять регион проблемными стройками за совсем небольшой гешефт.

К примеру, село Крыжанивка (фактически давно уже один из районов города Одессы), расположенное на берегу Черного моря – весьма привлекательно для застройщиков.

Именно в этом селе удалось построить ЖК "Микрорайон Якоря". На сайте можно осуществить 3D тур по уютном комплекса. Кроме того, находим информацию о двух домах, которые сданы в эксплуатацию; о третьем объекте – на стадии передачи квартир и о четвертом, который строится.

В свое время департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области в результате выявленных нарушений строительные работы остановил, а регистрацию декларации о начале выполнения строительных работ отменил в 2017 году.

Кроме того, были отменены градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка, выданные отделом градостроительства Лиманского районной государственной администрации на указанный объект.

Об этом объекте и его застройщике в свое время уже сообщали СМИ. Застройщик Игорь Курилко, с целью получения сверхприбыли, построил ЖК "Микрорайон Якоря" на земельном участке, отведенном под детский сад.

Ранее этот застройщик засветился в афере с ЖК "Европейский", который был построен всего лишь наполовину и в связи с этим не сдан в эксплуатацию. Позже выяснилось, что Курилко провернул фиктивное банкротство компании-застройщика. Украдено у 5 000 000 долларов США – ою этом рассказано на портале Антикор.

Сообщалось также, строительный бизнесмен Игорь Курилко сфальсифицировал лицензию на разработку проектной документации.

По данным СМИ, вместо устранения нарушений и исправления документации, застройщик воспользовался общеизвестной схемой "черных регистраторов" и оформил право собственности на объект незавершенного строительства на вновь юридическое лицо ООО "Якоря Риэлт" (Спор о праве собственности на объект незавершенного строительства на основании фиктивного договора купли-продажи "искусственно" возник между юридическими лицами, у которых общие учредители).

Дома ЖК "Якоря" в эксплуатацию не вводились, что делает невозможным регистрацию права собственности на цокольные этажи и осуществление реконструкции.

Но что произошло дальше? Осуществил департамент Госархстройинспекции в Одесской области свои полномочия по проверке предписания об остановке строительных работ? И кто должен нести ответственность за инвесторов, которые по своей неосведомленности все же вложили средства в ЖК "Якоря"? В ЖК, который с 2017 года не имел никаких прав продолжать строительство. Может, добились от застройщика устранения нарушений при строительстве и исправления градостроительной документации?

Напротив, новый глава Одесской областной ГАСК решил действовать в интересах застройщика и позволил выдать разрешение на реконструкцию помещений цокольного этажа в 4-секционном 5-этажном многоквартирном жилом доме.

И это после того, как 20.06.2019 центральным аппаратом ГАСИ после проверки было аннулировано разрешение на выполнение строительных работ от 08.11.2018 № ИУ 112183120354, учитывая, что строительство этого объекта осуществляется на земельном участке, не отведенном для этой цели и с отклонением от утвержденных проектных решений.

Такого пренебрежения градостроительным законодательством не было даже во времена "преступных регионалов". Как уже говорят в Одессе о руководителях областного ГАСИ, "каждый следующий, хуже предыдущего".

Дешевая коррупция местных чиновников позволяет избегать расходов на устранение нарушений и оптимизировать затраты на строительство, пренебрегая требованиями к качеству и безопасности жилья. Сохранение такого положения дел на руку нечестным застройщикам, которые лоббируют назначение лояльных чиновников на ключевые должности. Пренебрегая общественными интересами, они пытаются любым путем реализовать свой бизнес-план, игнорируя градостроительные нормы.

С такими должностными лицами, как Буюкли, Строкач, Кудрявцев и Бабак, инвесторы и жители остаются в зоне риска без действенного механизма защиты своих прав. Тогда появляется сверхурочная этажность, застройка ненадлежащих участков, искажение градостроительной среды. Бетонные лабиринты без зеленых зон, школ, садиков и больниц, а в придачу еще и транспортные заторы на улицах, не рассчитанных на такую фактическую плотность новых жителей.

Получается так, что Алена Бабак – это единственный министр, которому не удалось справиться с одним только органом в ее ведомстве. Все остальные сумели заменить руководство, верно определить приоритеты и начать действенные реформы.

Министр даже просмотрела падение пирамиды "Укрбуд". Это один из крупнейших системных застройщиков Киева.

Дело дошло до того, что президент Украины был вынужден вмешаться в ситуацию вместо Алены Бабак. Владимир Зеленский отметил, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд" будет решена, и гарантировал, что эти объекты достроит компания "Киевгорстрой".

В заключение напомним Бабак и другим. По Конституции Украины - права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.

Человека, а не застройщиков и чиновников, которые зарабатывают сверхприбыли за счет граждан.

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