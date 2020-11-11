В Украине пятерых производителей уличили в фальсификате масла: какое лучше не покупать

В Украине пять молочных компания разоблачили на подделке масла. Было проведено масштабное исследование, которое определило 5 фирм, торгующих фальсификатом.

Как сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета, производителей оштрафовали в общей сумме на 30,57 млн грн за недобросовестную конкуренцию.

В список штрафников попали такие производители:

Богодуховский молокозавод (Харьковская обл.) – 20,6 млн грн;

Малороганский молочный завод (Харьковская обл.) – 4,4 млн грн;

Гайсинский молокозавод (Винницкая обл.) – 3,6 млн грн;

"Симол" (Киевская обл.) – 1 млн грн;

"Интер-Мол" (Днепр) – 968 тыс. грн.

Подтверждено, что многие производители вводили в заблуждение потребителей и продавали подделки. Тем самым они нарушали законодательство о защите от недобросовестной конкуренции.

В АМКУ объяснили, что согласно госстандарту масло должно содержать в своем составе исключительно молочный жир. При этом наличие добавок, таких как растительные жиры, лишает продукт возможности называться "сливочным маслом".

Со своей стороны, регулятор выявил ряд недобросовестных производителей. В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%.

Помимо продажи в магазинах и на оптовых рынках, продукция через систему публичных закупок поставлялась в школы, детсады, интернаты и больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среди производимого сливочного масла каждая пятая пачка оказалась фальсификатом.

В украинских магазинах и на рынках продолжают продавать поддельное сливочное масло. Фальсификат даже попадал в столовые детских садиков.

В связи с этим в январе 2020 года пообещали провести масштабную проверку производителей.