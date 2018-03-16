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Четвертая годовщина аннексии: сколько Россия потратила на Крым за это время

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Россия за четыре года аннексии Крыма направила из федерального бюджета на развитие полуострова больше 350 млрд рублей (160,8 млрд гривен).

"Для сравнения: примерно столько же получила Чечня за 2012-2017 годы", – сообщают "Ведомости".

РФ хотела, чтобы в оккупированный Крым потекли не только государственные, но и частные деньги, сравнивая полуостров "с будущим Монако". В 2014 году Крым получил статус свободной экономической зоны с льготным налоговым режимом, но это ему так и не помогло.

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В прошлом году инвестиции в оккупированный Крым выросли до 195 млрд рублей (89,5 млрд гривен), но больше 80% все равно были предоставлены бюджетом России.

Главная проблема для частных инвесторов – риск санкций и плохая инфраструктура. В связи с этим на оккупированном полуострове работают уже числящиеся в санкционных списках банк "Россия" (при его участии строился пассажирский терминал в аэропорту Симферополя) и "Стройгазмонтаж" (строительство моста через Керченский пролив и реконструкция "Артека").

Как сообщал "Обозреватель", в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц выявили факты незаконной работы немецких компаний DHL Express, Adidas AG и Puma SE на территории Крыма.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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