Скидки в "черную пятницу": названы популярные схемы обмана покупателей в Украине

Реальные большие скидки на распродажах в честь "черной пятницы" в Украине найти достаточно сложно.

О популярных схемах обмана покупателей в преддверии "черной пятницы" 29 ноября рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в эфире ObozTV.

По его словам, для Украины скидки в 80-90% (традиционные для Black Friday в США) – пока еще редкое исключение.

Некоторые магазины действительно могут снизить цены, но не на весь ассортимент, а на одну-две-три позиции. Это позволит им утверждать, что "у нас реально товар со скидкой 85%", предупредил Несмиянов.

"Количество этого товара будет ограничено. И, возможно, он будет неинтересен широким слоям покупателей", – уточнил он.

Как сэкономить на покупках в "черную пятницу"

По данным эксперта, самые большие скидки зачастую делаются на устаревшие модели техники или старые коллекции одежды.

"Все новое вряд ли будут распродавать за бесценок. А вот старые сезоны могут выйти в продажу с достаточно серьезной скидкой. Но мы должны понимать, что накрутка на вещах – до 300%. То есть, продавая даже за 75%, магазины все равно выйдут в плюс или хотя бы в ноль", – отметил он.

Несмиянов подчеркнул, что реальные распродажи обычно проводятся в больших городах.

"В Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре… В маленьких городах просто ужас будет стоять. У небольшого бизнеса нет оборотных средств, и он просто манипуляциями занимается: повышает цены, а потом на "черную пятницу" их типа опускает. Т.е. подняли на 40%, а скидку дают 30%", – объяснил активист.

Трюки с ценниками и другие манипуляции

Несмиянов порекомендовал покупателям быть осторожными и внимательными. Один из популярных "трюков" – переклеивание ценников с завышением стоимости.

"Я прихожу в обычный магазин, а там уже приготовлена куча стикеров. Была цена 149, стала… 199! Завтра, даже если они дадут скидку 25%, они будут продавать по той же стоимости, по которой они продавали до этого. Это у нас стандартная манипуляция. И это сетевой магазин!" – возмутился он.

По его словам, продавцы не признаются в манипуляциях, даже когда их "ловят за руку": "Наш продавец до последнего будет утверждать, что акция есть".

Еще одна распространенная схема – продажа вещей "в нагрузку".

"Вам могут продать куртку, а сверху постараться продать шарф. На чем-то вы сэкономите, а на чем-то – проиграете. Т.е. иногда стоит купить отдельно куртку, а отдельно – шарф. Это экономично. Нормально, не переживайте", – посоветовал он.

Также Несмиянов поделился случаем, когда магазин выставлял несуществующую первоначальную цену:

"Необходимо быть хитрым покупателем. Если вы видите ценник, а под ним еще пара ценником – оторвите и посмотрите. Мы проверяли известную спортивную обувь. На стикере стоит цена в 1300. А сверху – перечеркнуто 2000 (якобы первоначальная цена. – Ред.). Я снимаю 4 или 5 стикеров. И всегда цена была 1300 максимальная. Причем интересно: стартовая (перечеркнутая) цена менялась: то 2000, то 3000. А в апреле эта обувь стоила 999. Никогда эта обувь не строила 3000".

Напоследок эксперт пояснил, с покупкой каких вещей не стоит торопиться.

"Главное – не покупать в спешке вещи, которые не подлежат возврату. Подушки, постельное белье, нижнее белье, перчатки, носки, ювелирные изделия… Их невозможно вернуть, даже если вы их не открывали", – предостерег он.

В сезон распродаж покупателям стоит быть особенно внимательными nectarsleep.com

OBOZREVATEL напоминает, что т.н. "черная пятница" – день глобальных распродаж – в 2019 году выпадает на 29 ноября. Впрочем, многие магазины предлагают скидки на протяжении всего уик-энда или даже целой недели. К каким еще уловкам прибегают продавцы в сезон "больших сейлов" – читайте в нашем материале.

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