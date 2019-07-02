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Без объяснения причины: Чехия нанесла сильнейший удар по авиакомпаниям России

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Чехия аннулировала несколько разрешений на полеты для российских авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа".

Как сообщает "Интерфакс", авиакомпании "Аэрофлот" пришлось отменить 4 рейса в Прагу, поскольку власти Чехии аннулировали несколько разрешений на полеты между Прагой и Москвой, выданных компании на 2 июля.

"Несмотря на то, что у "Аэрофлота" есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов", — прокомментировали в авиакомпании.

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При этом авиакомпания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостановила рейсы между Прагой и российскими аэропортами Жуковский (Москва) и Кольцово (Екатеринбург) по той же причине.

В пресс-релизе отмечается, что рейсы от 2 июля Екатеринбург-Прага (У6-701) и Жуковский-Прага (У6-751) и обратно задерживаются на неопределенный срок.

Отменены рейсы

Отменены рейсы

Авиакомпания пообещала предоставить пассажирам все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам.

Кроме того, представитель авиакомпании "Победа" также сообщил, что компания во вторник отменяет рейсы Москва - Карловы Вары.

Причины, по которым авиационные власти Чехии решили аннулировать разрешение на полеты, не уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне антироссийских протестов президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится временно с 8 июля.

В самой Грузии назвали такое решение подлостью.

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Semenov Igor
Semenov Igor
Наверно со стороны Чехии этот шаг обоснован, но держится в тайне, без конкретных объяснений, может эпидемия в Чехии какая-то, может быть еще что-то.... России надо оперативно реагировать на это и запретить все сообщения между Россией и Чехией.
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Сильнейший, мощнейший, крупнейший...
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