Чечне списали 9 млрд долгов: в России разгорелся скандал

Заводской районный суд Грозного постановил списать долги с населения за газ на 9 млрд рублей (3,8 млрд гривен).

Чеченская прокуратура, которая подала иск к ООО "Газпром межрегионгаз Грозный", установила, что компания вопреки требованиям законодательства не составляла необходимые для списания дебиторской задолженности документы, сообщает РБК.

В частности, соответствующие материалы должны были показать долги населения, взыскание которых в силу истечения сроков исковой давности стало безнадежным.

"В результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ, превышающая 9 млрд рублей, в установленном порядке не была списана", – говорится в сообщении.

По словам представителей прокуратуры Чечни, если бы "Газпром" начал массово предъявлять жителям требования об оплате задолженности, то это создало бы в обществе социальную напряженность и могло повлечь протестные выступления.

"Исследовав представленные прокурором доказательства, суд признал заявленные требования обоснованными и обязал ответчика списать указанную задолженность", – заключили в прокуратуре.

При этом представитель "Газпром Межрегионгаза" заявил, что поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадежная.

"Намерены обжаловать решение суда", – резюмировал он.

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чечня могла бы достигнуть большего, если бы ему выделили больше денег и "не мешали". Таким образом он отреагировал на отчет Счетной палаты касательно эффективности исполнения федеральной целевой программы по развитию Северного Кавказа.

Глава Чечни упрекнул российское правительство за то, что оно сократило выделение средств на регион. "Нам тогда дали 75 млрд рублей (31,4 млрд гривен), говорят, восстановили каркасы – запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?" – выразил негодование он.

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