Бюджет Украины недополучил более 18 млрд грн доходов

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что план доходов в государственный бюджет не выполнен на 18,4 млрд грн.

"По состоянию на первое сентября за первое полугодие план доходов не выполнен на 38 млрд грн, но за июль-август ситуация немного изменилась – в государственный бюджет поступило 20 млрд грн. Сейчас фактически отстаем на 18,4 млрд грн", – сообщил Пацкан в интервью "Украинскому радио".

По его словам, наибольшие недопоступления в государственный бюджет сформировала таможня – 33,3 млрд грн, рентная плата за пользование недрами – 5,2 млрд грн, налог на сбор на доходы физических лиц – 1,1 млрд грн, въездная пошлина – 391,5 млн грн.

В то же время глава Счетной палаты отметил, что в Украине сейчас не произвели расходов на 92,4 млрд грн.

"В первом полугодии расходов осуществлено на 51 млрд грн меньше плана. Минздрав на возмещение расходов на медицинское обслуживание населения – 13,6 млрд грн не использовал. Сейчас в период пандемии МОЗ наоборот надо максимально больше осваивать средств и делать все меры, чтобы максимально предотвратить распространение инфекции", – резюмировал Пацкан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Кабмин рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, который ему направило Министерство финансов.

Документ предполагает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13 600 грн. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.

Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.