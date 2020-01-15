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16 января • обновлено в 02:03
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"Было-стало": всплыло странное обоснование огромной зарплаты главы "Укрпочты". Фотофакт

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Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский обосновал свою ежемесячную зарплату в размере почти 1,9 млн гривен с помощью одного листочка.

Сделал он это во время закрытого заседания фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, сообщает Telegram-канал "Политика Страны" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Смелянский сравнил показатели "Укрпочты" в 2016 и 2019 году, составив таблицу "Было" и "Стало". В нее он включил доходы, инфраструктуру, посылочный бизнес, международную доставку, качество, оплату труда, аренду и закупки компании. Судя по "отчету", за время его работы все показатели улучшились.

Таблица Смелянского

Таблица Смелянского

Telegram-канал "Политика Страны"

Новости
До 2 млн в месяц: всплыли данные о заоблачной зарплате главы "Укрпочты"

Игорь Смелянский

Игорь Смелянский

kp.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинцев разгневали планы главы "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году поднять зарплаты в компании. В частности, пользователей сети возмутил тот факт, что сам чиновник уже получает 1,4 млн грн ежемесячно, а после повышения его оклад вырастет до 1,8 млн грн.

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Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Игорь Смелянский
Тег
Укрпочта
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