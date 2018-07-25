За премии "Нафтогаза" взялись антикоррупционеры

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследование по поводу премий топ-менеджменту НАК "Нафтогаз Украины" за победу в Стокгольмском арбитраже над российским монополистом "Газпромом".

"Зарегистрировали уголовное производство. Дело фактовое. Фигурируют Коболев (председатель правления Андрей Коболев. - Ред.) и другие чиновники "Нафтогаза", которые получали премии", — сообщают "Українські Новини" со ссылкой на свой источник в НАБУ.

Он отметил, что дело уже открыто по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

Напомним, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту.

Первую часть премии обещали выплатить в ближайшее время. Премьер-министр Владимир Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме, назвав это "перегибом".

Позже в Наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение. 18 июля Кабмин решил запретить выплаты бонусов и вознаграждений в компаниях, владельцем которых является государство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля в компании сообщили, что менеджмент "Нафтогаза" получит еще денег.