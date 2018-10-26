В Украине развеяли миф о пользе перехода на зимнее время

В Украине одним из главных аргументов за переход на зимнее и летнее время называют экономию электроэнергии. Однако сегодня этот фактор все меньше влияет на экономику.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экономист Борис Кушнирук, комментируя перевод стрелок часов.

"С каждым годом на экономику это влияет все меньше. Когда-то, когда это вводили, начиная с Британии, в Европе, страны были индустриальными. Люди очень рано начинали идти на работу – в 5, 6, 7 утра. И тогда момент перехода от света к темноте был довольно ощутимым", - рассказал Кушнирук.

Новости Евросоюз откажется от перевода часов на летнее и зимнее время

Как объяснил экономист, сама структура потребления раньше была такой, что люди тратили электроэнергию в быту, в первую очередь, включая и выключая свет.

"Тогда других приборов, потребляющих электроэнергию, почти не было. Но чем дальше, тем больше появлялось электроприборов, которые функционируют в постоянном режиме. Потребление электроэнергии в течение суток у нас существенно изменилось. Появились электрочайники, электроплиты, бойлеры, кондиционеры. Все это привело к тому, что в самой структуре потребления, потребление, связанное с тем, что мы раньше или позже встаем и электроэнергии тратится меньше, перестало быть существенным для экономического развития. Сейчас это уже не существенный фактор", - отметил он.

На вопрос, сколько процентов электроэнергии экономится от перехода на зимнее время, эксперт заявил: "Специалисты говорят, что буквально 2-3% экономии".

Как сообщал ObozTV, ранее главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка рассказал, как уберечь здоровье при переходе на зимнее время.

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