В Украине подешевеет доллар: что будет с курсом гривни

В Украине курс доллара с 7 по 14 октября на межбанке будет колебаться около 28 грн/$. В то же время на наличном рынке стоимость валюты ожидается около 28-28,2 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL рассказал старший аналитик "Альпари" Вадимо Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,2 грн", - прогнозирует эксперт.

С прошлого четверга официальный курс доллара вырос с 28,14 до 28,32 грн/$. Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 28,310/28,340 до 28,160/28,185 (-0,5%).

По данным Министерства финансов, объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу в четвертом квартале составляет $610 млн., в том числе предстоят платежи по погашению долга на $485 млн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что Украина договаривается с МВФ о новой программе сотрудничества. Действующая заканчивается уже в марте 2019-го. Перекредитование позволит без колебаний пройти грядущие выборы и обслуживать внешний долг.