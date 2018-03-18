Цены вырастут: украинцев предупредили о минусах замены купюр на монеты

Решения Национального банка Украины заменить мелкие банкноты монетами может дорого стоить бюджету, а также спровоцировать ускорение инфляции.

Об этом в эфире ObozTV заявил экономический аналитик Борис Кушнирук.

"У меня есть сомнения, что мы на этом сэкономим. Дело в том, что монеты дороже в чеканке, чем бумажные деньги. И с монетами возникает еще одна история. Она связана с тем, что их часто изымают с оборота. Население хранит их у себя в банках и т. д. К сожалению, мы эту историю имели с монетами меньшего номинала и их потом приходится постоянно дополнительно чеканить", - отметил он.

Кроме того, это, а также прекращение чеканки мелких монет может подстегнуть подорожание значительной части товаров.

"Эта процедура перевода в металлические деньги будет провоцировать то, что все цены будут формировать выходя из минимального номинала этих монет. Как только начнут извлекать с оборота монеты меньшего номинала, это гарантировано приведет к тому, что все цены начнут подстраивать под следующий меньший номинал. Это всем известная вещь, поэтому у меня по этому поводу очень большие сомнения, что это стоит делать", - подчеркнул эксперт.

По словам Кушнирука, такой рост цен может быть на уровне 1-2%.

"Если все цены начинают приравниваться к большему номиналу, то это автоматически приводит к тому, что товар стает дороже. Там может это не так чувствуется на 1-2%, но фактически вы сами провоцируете, что цена ваших товаров идет к номиналу наименьших монет. Поэтому я подчеркиваю, что к этой идее отношусь критически. Это проблематика не сугубо украинская. Проблема этого оборота купюр или монет существует во всем мире. Тут мировой опыт показывает, что евроценты остаются в Европе, хоть за него ничего не купишь, но это гарантия с точки зрения ценовой стабильности", - резюмировал экономист.

Как сообщал "Обозреватель", накануне Нацбанк презентовал новые обиходные монеты стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен, которые должны заменить бумажные купюры соответствующего номинала.

Напомним, НБУ с 1 июля также прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.