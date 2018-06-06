В финкомитете озвучили главную ошибку Данилюка в Раде

Министр финансов Украины Александр Данилюк совершил одну-единственную ошибку, которая по сути и предопределила исход всей той истории, свидетелями которой мы все стали.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил народный депутат Украины, член финансового комитета Виктор Романюк.

"Дело в том, что невозможно работать в системе и не стать частью этой системы. У нас все построено таким образом, что мало просто заниматься своим дело, мало просто хорошо делать свою работу. Если человек не становится частью системы, эта система его съедает", - сказал депутат.

"У Данилюка не получалось сидеть тихо и не высовываться. Если бы он вел себя иначе, если бы он не привлекал к себе внимание, возможно, ситуация сложилась бы иначе. Поэтому, по сути, главная причина того, что произошло с Данилюком - это нежелание становиться частью системы и еще большее нежелание сидеть тихо", - сказал нардеп.

Напомним, что Данилюк активно выступает против повышения минимальной зарплаты в Украине. Подобные решения должны быть согласованы с Министерством финансов, поэтому без согласия министра повысить минималку в Украине нельзя. На днях Данилюк в интервью одному из изданий заявил, что повышение минимальной зарплаты в Украине - "популизм". В то же время действующий размер – 3723 грн – не покрывает даже самый необходимый набор товаров и услуг. Так, по данным Министерства соцполитики, фактический прожиточный минимум для взрослого украинца составляет более 4,2 тыс. грн. Сам министр при этом получает из бюджета значительно больше - 50 тыс. грн в месяц, согласно опубликованной НАЗК декларации.

Данилюк также был против повышения минималки с 1600 до 3200 грн. Тогда премьер был готов на увеличение зарплаты до 5 тыс. грн, однако министр финансов настаивал на 2,2 тыс. Зарплата в 3200 стала компромиссным вариантом.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивные документы, которые доказывают, что Данилюк не только не оставил свой бизнес, но еще и сохранял британский паспорт минимум до 2015 года, нарушив закон. Компании Данилюка активно функционировали все время, пока он строил карьеру государственного служащего. Например, в 2014 году его предприятие Rurik привлекло годовой кредит в размере более 450 тыс. фунтов для операционной деятельности. Согласно документам, это единственный доход компании за все годы ее существования.

При этом в декларации о доходах за 2014 год Данилюк не указывал информации о полученных из-за границы средствах, что является нарушением закона и поводом для люстрации.

6 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление на увольнение Данилюка с занимаемой должности.