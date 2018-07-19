В банке сына Кобзона загадочно исчезла тонна денег

В Москве из хранилища и центрального офиса коммерческого банка "Таатта" исчезла крупная сумма денег.

По данным ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительные органы, представители учреждения обратились в полицию с заявлением о недостаче более 572 млн рублей (около 239 млн гривен).

"Представители банка "Таатта" сообщили в полицию о том, что в ходе ревизии выявлена недостача 569 млн рублей, $35 тыс, €1 тыс.", - сказано в сообщении.

По словам источника, банк зарегистрирован в Красносельском районе Москвы. По данным Telegram-канала Mash, пропажа тянет на тонну.

"В хранилище не досчитались 569 миллионов рублей (около 238 млн гривен). А когда стали проверять центральный офис - не досчитались еще 4 миллиардов 127 миллионов рублей, 802 тысяч долларов, 126 тысяч евро и бриллиантов на 66 миллионов рублей. Чтобы понять масштабы - всего пропало больше тонны денег", – сказано в сообщении.

"Таатта" занимал 220-е место в банковской системе России по данным Центробанка. Самым большим пакетом акций - 49,59% - владел сын певца и депутата Госдумы Андрей Кобзон. В 2017 году он продал часть своей доли, после чего у "Таатта" начались проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля Якутский коммерческий банк "Таатта" ввел ограничения на прием наличных. Через несколько дней Центробанк лишил его лицензии, из-за того, что руководители выводили активы в ущерб интересам вкладчиков.