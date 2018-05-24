Украинцы тратят лишнее: чиновники придумали, что делать с субсидиями

Счетная палата Украины заявила о том, что в случае отсутствия у получателей субсидий установленных счетчиков на воду и тепло, расход ресурса увеличивается на 30%.

Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты, отметив при этом, что Счетной палатой была проанализирована ситуация в разных регионах.

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"На основании выборочного мониторинга установлено, что государство оплачивает соответствующим поставщикам услуг, в среднем по семи областях, которые проверялись, до 30% больше в тех случаях, где нет счетчика и применяются показатели норм потребления, чем там, где счетчик есть", - отметили в Счетной палате.

В Счетной палате также отметили, что на эти расходы накладываются расходы связанные с износом теплосетей. "Бремя в виде части потерь воды и тепла в сетях из-за их изношенности с поставщиков услуг перекладывается на граждан и госбюджет. Так в 2017 году в действующих тарифах на тепло потери закладывались на уровне 14,5%, на воду - до 30%", - отметили в Счетной палате.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине начали возвращать в бюджет неиспользованные субсидии. После нововведений сэкономленные коммунальные скидки списывают со счетов украинцев по окончанию сезона. Кроме того, в правительственном постановлении указаны случаи, при которых вернуть придется даже потраченную субсидию. Так, семьям, которые скрыли свои реальные доходы, придется компенсировать незаконно полученную помощь.