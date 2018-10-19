Украинцы смогут объявлять себя банкротами: когда спишут долги и как это поможет валютным ипотечникам

В Украине узаконили процедуру признания физических лиц банкротами. Это значит, что любой украинец с огромным долгом перед банком или другим кредитором, может обратиться в суд и реструктуризировать долг: часть кредита спишут, а имущество продадут.

OBOZREVATEL разобрался, как будет работать процедура банкротства и кого она может коснуться.

Как и зачем объявлять себя банкротом

В Украине один из самых высоких в Европе уровней невозврата кредитов и, согласно рейтингу Doing Business, мы занимаем 149-е место по уровню "урегулирования неплатежеспособности". Новый закон позволит и физическим, и юридическим лицам, которые потеряли возможность платить по долгам, через суд реструктуризировать свой долг или даже признать себя банкротом.

Что это даст:

перестанут начислять проценты и штрафы по кредиту;

оставшийся долг реструктуризируют, то есть примут новый график выплат;

часть долга могут "простить";

через суд некоторое имущество могут продать в счет долга.

В первой редакции документа предполагалось, что начать процедуру банкротства физического лица может как должник, так и кредитор. Более того, в законопроекте предлагали установить четкие критерии, при которых украинцы обязаны были сами инициировать признание своей неплатежеспособности. Но ко второму чтению все эти нормы отменили. Сейчас объявлять себя банкротом можно только по собственному желанию и при соблюдении определенных условий.

Кто может объявить себя банкротом:

размер долга от 30 минимальных зарплат (на данный момент 111,6 тыс. грн);

два месяца должник не платит по кредиту;

есть постановление о том, что у должника нет имущества для реализации в счет долга;

есть обстоятельства, которые угрожают платежеспособности.

Решение принимает Хозяйственный суд. Туда нужно подать заявление об открытии производства о неплатежеспособности. И если производство откроют, банк или другой кредитор больше не может требовать оплатить долг, насчитывать проценты и штрафы.

Имущество должника, в том числе совместное, арестуют – продать его не получится. А в отдельных случаях могут даже запретить выезжать за границу. "Хозяйственный суд по ходатайству арбитражного управляющего или по собственной инициативе может принять решение о временном запрете должнику без разрешения суда выезжать за границу на период осуществления производства по делу о неплатежеспособности", - говорится в принятом законе.

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Следующий шаг – согласовать план реструктуризации. Он может также включать в себя списание отдельной части долга. Первые пять лет будут действовать особые условия, которые в первую очередь коснуться валютной ипотеки. Если украинец еще при "старом" курсе 12 грн/$ взял в кредит квартиру, а теперь не можете вернуть долг при курсе 28 грн/$ и доллар постоянно дорожает, ипотеку могут пересчитать в гривнях.

"Требования кредитора, которые возникли по кредиту в иностранной валюте конвертируются в гривню по курсу Национального банка Украины на день открытия дела о неплатежеспособности и погашаются должником в соответствии с планом реструктуризации в размере 100% от рыночной стоимости такой квартиры или жилого дома", - говорится в документе.

То есть возвращать придется не весь кредит, а только ту его часть, которая компенсирует стоимость квартиры минус уже выплаченные деньги. Цену должен определить оценщик, которого выберет банк. Но и это не все. Ипотеку можно реструктуризировать на 10 лет, а если площадь квартиры до 60 кв.м (или на каждого члена семьи – не больше 13,65 кв.м), а дома – до 120 кв.м, ставка по ипотеке определяется на уровне средней депозитной ставки плюс 3%.

Если же кредитор отказался принимать план реструктуризации или должник его нарушает, Хозяйственный суд может признать банкротом и начать процедуру погашения долга. Управляющий создаст "ликвидационную массу" - это все имущество банкрота. Его продадут в счет долга.

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Пять лет после этого в банке нужно будет письменно указывать, что вы были банкротом. И три года после этого придется носить ярлык "без идеальной деловой репутации" (нельзя будет устроиться на работу на некоторые позиции в банке, госслужбу и т.д.).

Кто выиграет от нововведения

В действующем законе признать обанкротившимся могут только предприятие (или ФОП), а вот простым украинцам доказать неплатежеспособность без прописанной законом процедуры сложно, рассказывает юрист Дина Дрыжакова. При этом эксперт уверена, что принятие законопроекта поможет украинцам, которые попали в долговую яму. В то же время директор Института финансового контролинга КНЭУ Олег Терещенко уверен, что институт банкротства физлиц в том числе поможет и банкам.

"Если набрал кредиты – плати. Действующих инструментов не всегда достаточно для того, чтобы банк мог вытребовать сумму кредита", – считает финансист. Минус для финансовых учреждений – часть кредита могут по их согласию и через суд списать. И если раньше, даже если долг не возвращали, были законные основания его требовать, то сейчас, после реструктуризации, определенную часть задолженности, возможно, уже не вернуть назад. Правда, и сейчас возвращать получается далеко не всю сумму долга, а судебные исполнители реализуют далеко не каждое решение суда.