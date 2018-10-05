Есть проблемы: какие банки в Украине могут закрыться и где безопасно

В Украине восемь банков должны найти 6,1 млрд грн для своей докапитализации - увеличения капитала для стабильной работы. Если же нагрянет очередной кризис, под угрозой окажутся еще пять финучреждений, а собственникам придется искать уже 42,1 млрд грн.

К такому выводу пришел НБУ, который провел масштабный стресс-тест 80 украинских банков. При этом, как отмечает регулятор, результаты порадовали. Если в 2015-м (накануне закрытия каждого второго банка) объем докапитализации составлял больше 220 млрд грн, сейчас же – в 32 раза меньше.

OBOZREVATEL разобрался, грозит ли украинским банкам очередной кризис и какие учреждения – в зоне риска.

Деньги должны найти до конца 2018 года

В случае резкой девальвации гривни и падения ВВП под угрозой окажутся 13 банков, говорится в отчете о проведенном тестировании. Результаты исследования презентовала замглавы НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, такой сценарий маловероятный, некоторые банкиры шутя называют его "звездными войнами, а не экономическим прогнозам": курс гривни упадет почти до 35 грн/$, ВВП сократится на 3,3%, а цены вырастут на 20%.

Но даже если ситуация будет развиваться по "базовому сценарию", докапитализироваться нужно восьми банкам (правда, два из них уже план выполнили). Остальным нужно до конца года найти указанные средства. Те, кто не найдет средства, рискует не выполнить нормативы НБУ. А это чревато - вплоть до лишения банка лицензии (то есть закрытием). Но Екатерина Рожкова уверена, что проблем не будет. Мол, у МВФ уже просят разрешения увеличить срок до марта следующего года.

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"Сюрпризов не увидели. К сожалению, это позитив, нет дополнительных рисков, но с другой стороны – уровень проблемных активов как был, так и остался", - рассказала замглавы Нацбанка.

Главные проблемы:

плохие активы (в том числе кредиты, которые не возвращают вовремя);

высокий уровень долларизации (падает гривня – у банка появляются проблемы);

направленность банка на "узкую" сферу (например, аграриев).

Уровень плохих кредитов остается достаточно высоким. При этом большинство проблем тянулись еще с 2008 года. После кризиса у украинских банков возникли сложности, но вместо того, чтобы их решать, учреждения просто прятали их от регулятора. В 2015 году такие проблемы привели к закрытию практически каждого второго банка. Сейчас же ситуация стабилизировалась, однако, проблемы остаются. Как известно, в Украине в среднем кредиты не возвращают вовремя практически 50% клиентов.

Лучшая ситуация – в банках с иностранным капиталом. Они докапитализировались еще много лет назад. Ни в 2015-м, ни сейчас больших проблем у них нет. Правда, за исключением некоторых российских банков. К примеру, "Банк Москвы" Нацбанк даже не проверяли, он уже находится на этапе выхода из рынка.

Высокий уровень долларизации. Больше всего проблем именно с валютными кредитами и депозитами. Из-за девальвации гривни украинцы, которые брали в долг доллары и должны возвращать его в той же валюте, но при этом зарабатывают в гривне, – перестали выплачивать долги. Причем речь идет как о физических лиц, которые брали валютные кредиты для покупки квартир, так и о юридических лицах.

Уже сейчас, по оценкам Нацбанка, финансовые учреждения перестали давать кредиты в долларах компаниям, которые не зарабатывают в валюте.

Направленность на "узкую" сферу. В зоне риска находятся банки, которые 80% своих активов получают от 20% клиентов. Например, учреждения, которые работают в первую очередь с аграрным бизнесом, строителями или промышленностью. Как только в указанных сферах возникнет кризис, банк рискует потерять клиентов. Лучший вариант – диверсифицировать (разделять) свои риски.

"Вообще почти половина банков продемонстрировали свою стойкость к потенциальным кризисам и в самых негативных ситуациях. Это свидетельствует о том, что они хорошо докапитализирвоны, даже при условии реализации негативного сценария", – отмечает Екатерина Рожкова.

Каким банком можно доверять и как не потерять депозиты

В первую очередь, как говорят в НБУ, лучшая ситуация в Украине – у банков с иностранным капиталом (западным). Кроме того, важно, чтобы банк не попадал в скандалы, не имел проблем с финансовым мониторингом, финансовыми нормативами НБУ. Финансовый аналитик Владимир Мазуренко отмечает: чем крупнее банк, тем больше у него шансов на выживание. Так называемые "системообразующие" финансовые учреждения Нацбанк проверяет в первую очередь.

"ПриватБанк несколько лет назад могли просто закрыть. Был отток клиентов, как только бы они не смогли выплачивать депозиты, начали бы из задерживать, то его бы по закону признали неплатежеспособным и закрыли бы. Но государство не могло этого позволить, потому что это крупный, системный банк. Его падение было бы чревато падением всей сферы. О чем это говорит простым украинцам? Доверяйте крупным банкам", – отмечает эксперт.

Если сумма депозита меньше 200 тыс. грн, за деньги можно не волноваться. Чтобы не случилось с банком, эту сумму вернут через Фонд гарантирования вкладов. Самые популярные среди украинцев депозиты – "по требованию". Это значит, что деньги можно забрать в любой момент. Согласно статистике НБУ (данные на май 2018-го), на депозитных счетах с возможностью забрать средства в любой момент разместили 428,5 млн грн. В то же время на депозитах от 2 лет (деньги можно будет забрать с процентами только через 24 месяца) – всего 34,6 млн грн.

Как показали исследования НБУ, ситуация в украинской банковской системе стабилизировалась. Несмотря на это, проблемы остаются у целого ряда финансовых учреждений. И если банки не научаться правильно оценивать клиентов, рано или поздно багаж "плохих кредитов" даст о себе знать.