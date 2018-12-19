МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Блоги - Банки и финансы

Злой одессит
Злой одессит
БлогерВсе статьи автора

США вытесняют Россию с рынка экспорта нефти

4.1т

Вытеснение с рынка для бензоколонки, занимающей 1/9 суши - неизбежно

Рост добычи и экспорта нефти в США чуть ли не ежемесячно и даже еженедельно ставит рекорды. И с такими темпами нефтяной экспансии штатов, они очень скоро займут второе место в мире по экспорту “черного золота”, вытеснив пресловутую “бензоколонку” и уступая лишь Саудовской Аравии.

Так, благодаря впечатляющему сланцевому старту и грядущему сланцевому буму, согласно прогнозам ведущего промышленного аналитического центра IHS Markit, в 2020 году экспорт нефти США превысит 5 миллионов баррелей в сутки. При этом, США станут первой в мире страной по объемам добычи нефти, опередив Саудовскую Аравию и РФ.

Новости
Политика Кремля не меняется

По экспорту же, саудитов штатам пока не догнать, поскольку в сутки из Саудовской Аравии уходит на экспорт до 9 млн баррелей нефти, что обусловлено гораздо меньшими потребностями внутреннего рынка королевства в нефтепродуктах, нежели тех же США и России.

С учетом же того, что согласно прогнозам многих аналитических агентств, в том числе и пресловутого ОПЕК, с 2020 года в России деградация добывающей отрасли достигнет необратимого процесса и, ежегодная добыча будет падать, можно смело констатировать уход бензоколонки на задний план в ближайшей перспективе.

Новости
Самоизоляция России: ''вся страна будет, как на ладони''

Но, выходит, что мировой бензоколонкой теперь можно будет смело называть США? Я бы так не сказал. Ведь не забываем, что США это экономический гигант, в списке доходов которого экспорт нефти занимает лишь 1% от ВВП, в то время как ВВП России зависимо от черного золота на 19%.

Хотя, с такими перспективами и вправду, эта зависимость может упасть, ведь вытеснение с рынка для бензоколонки, занимающей 1/9 суши - неизбежно.

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Злой одесситЗлой одессит
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
5
Смешно
20
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Cпец по сланцам, об"ясни почему же тогда США покупают тяжелую нефть у так ненавидимого ими венесуэльца Модуро и даже у РФ? И почему Европа так взбунтовалась против санкций на нефть из Ирана? Знаток.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги