Вытеснение с рынка для бензоколонки, занимающей 1/9 суши - неизбежно

Рост добычи и экспорта нефти в США чуть ли не ежемесячно и даже еженедельно ставит рекорды. И с такими темпами нефтяной экспансии штатов, они очень скоро займут второе место в мире по экспорту “черного золота”, вытеснив пресловутую “бензоколонку” и уступая лишь Саудовской Аравии.

Так, благодаря впечатляющему сланцевому старту и грядущему сланцевому буму, согласно прогнозам ведущего промышленного аналитического центра IHS Markit, в 2020 году экспорт нефти США превысит 5 миллионов баррелей в сутки. При этом, США станут первой в мире страной по объемам добычи нефти, опередив Саудовскую Аравию и РФ.

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По экспорту же, саудитов штатам пока не догнать, поскольку в сутки из Саудовской Аравии уходит на экспорт до 9 млн баррелей нефти, что обусловлено гораздо меньшими потребностями внутреннего рынка королевства в нефтепродуктах, нежели тех же США и России.

С учетом же того, что согласно прогнозам многих аналитических агентств, в том числе и пресловутого ОПЕК, с 2020 года в России деградация добывающей отрасли достигнет необратимого процесса и, ежегодная добыча будет падать, можно смело констатировать уход бензоколонки на задний план в ближайшей перспективе.

Но, выходит, что мировой бензоколонкой теперь можно будет смело называть США? Я бы так не сказал. Ведь не забываем, что США это экономический гигант, в списке доходов которого экспорт нефти занимает лишь 1% от ВВП, в то время как ВВП России зависимо от черного золота на 19%.

Хотя, с такими перспективами и вправду, эта зависимость может упасть, ведь вытеснение с рынка для бензоколонки, занимающей 1/9 суши - неизбежно.