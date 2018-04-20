США отсрочили новые санкции против России: рассекречены причины

Причиной отсрочки мировых санкций против России могли послужить несколько факторов.

Президент США Дональд Трамп может надеяться на восстановление диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил в своем блоге на "Обозревателе" дипломат и эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара.

"Конечно, через некоторое время снова возникнет необходимость ее наказать (Российскую Федерацию. ― Ред.) за то, что она сделала. А Трамп, скорее всего, надеется на восстановление диалога, и что он сможет решить большую часть вопросов. И, соответственно, на этом фоне он не хотел бы дополнительно раздражать Путина", ― отмечает дипломат.

Также эксперт отмечает, что новые санкции могли ударить не только по РФ, а и по мировому финансовому рынку.

"Если бы ограничения на долговые обязательства Российской Федерации объемом в более чем полтриллиона долларов были введены, это в корне разрушило бы российскую экономику, которая и так еле дышит. Тем не менее, Конгресс будет давить по другим направлениям, ведь там есть абсолютный консенсус относительно необходимости сдерживать Россию", ― пояснил Александр Хара.

Кроме этого, по его словам, уже предыдущее санкционные меры нанесли значительный урон по российской экономике.

"Уже в день принятия закона российские богачи потеряли $3,2 млрд, а недавнее включение в санкционный список олигархов из ближайшего окружения Путина обеднило их еще на $16 млрд, рубль "просел" на 8,1%, а правительство РФ було вынуждено приостановить как внешние, так и внутренние займы. Некоторые процессы являются необратимыми, и даже если завтра отменят санкции, этот негативный фактор будет влиять на Россию десятки лет", ― рассказал Александр Хара.

Как писал "Обозреватель", Трамп пообещал ввести новые санкции тогда, когда Россия этого заслужит.