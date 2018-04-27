Рост перед падением: когда украинцам лучше покупать доллары

Уже через несколько месяцев в Украине начнется сезонное укрепление гривни. Во всяком случае, такие прогнозы озвучивают и опрошенные банкиры, и аналитики. А уже осенью, с началом отопительного сезона, усилится и давление на национальную валюту. Согласно официальному прогнозу правительства, который использовали при расчете бюджета, к концу года один американский доллар можно будет купить примерно за 30 грн.

"Обозреватель" разобрался, от чего зависит курс гривни и когда лучше инвестировать в валюту.

Как плавает доллар

Гривня уже несколько лет находится в свободном плавании. Национальный банк придерживается политики плавающего курса. Фактически рынок сам определяет, сколько стоит валюта. А НБУ всего лишь сглаживает колебания. Если на рынке избыток американской валюты, ее скупают, а если дефицит – продают. В результате стоимость национальной валюты меняется ежедневно под влиянием многих факторов. Но некоторые тенденции при этом сохраняются.

Как видно из графика, уже несколько лет кривая курсовых колебаний повторяет похожую траекторию. Год начинается с относительно невысокого курса, а к декабрю гривня стабильно теряет часть своей стоимости. Доллар проседает летом, и снова начинает дорожать осенью. Аналитики сходятся во мнении, что такая тенденция, скорее всего, повторится и в 2018-м. Правда, стоит учитывать, что точно спрогнозировать курс не могут даже НБУ. И влияют на гривню не только новости от МВФ и цены на украинский экспорт, но и политическая ситуация в стране, монетарная политика США, цены на энергоресурсы.

Если сценарий последних нескольких лет повторится, то лучшим временем для того, чтобы покупать валюту, окажется лето. Есть определенные колебания и в течение месяца. В первой половине – доллар сильнее, а к концу месяца, когда начинаются расчеты, доллары продают активнее, поэтому и гривня укрепляется. Для примера, апрель начинался с курсом в 26,54 грн/$, а заканчивается при курсе в 26,27 грн/$. Директор департамента одного из крупных банков Антон Стандник уверен, что летнюю ревальвацию (то есть укрепление гривни) стоит ожидать и в этом году.

В аналитическом департаменте Concorde Capital поясняют: плавная девальвация - вполне нормальная ситуация для Украины. Если девальвация прогнозируемая, то особого вреда она не представляет. Параллельно с долларом растут и зарплаты, поэтому в идеале украинцы не должны чувствовать на себе падение гривни. Правда, в истории украинского валютного рынка есть несколько примеров, когда стремительное подорожание доллара не компенсировалось повышением доходов. Это приводило к росту цен на импорт, ускорению инфляции и падению реальных доходов.

Правильное решение – откладывать средства с помощью банковских депозитов. Тогда деньги не будут копиться под матрасом, а смогут работать на экономику страны. Но если есть необходимость купить крупную сумму валюты, то лучше делать это постепенно. Например, раз в 30 дней, ближе к концу месяца. Тогда возможные риски можно диверсифицировать (разделить). Покупку большей части суммы можно отложить на лето, но никто не может гарантировать, что в это время не появится непредвиденные обстоятельства (например, МВФ заявил, что Украина не выполняла обязательства и не получит транш), которые подтолкнут гривню к девальвации.

Угрозы есть, но в этом году все будет спокойно

Даже если МВФ откажется давать Украине кредит, рассказывает экономист Егор Киян, серьезные проблемы возникнут только в следующем году. В 2018-м и запасы золото-валютных резервов на достаточном уровне, и выплаты по кредитам не настолько большие. А вот в следующем году Украине придется активно возвращать долги. А в какой валюте долги брали, в такой придется и возвращать. Это приведет к увеличению спроса на доллары. Поэтому для удержания своих позиций гривне понадобится поддержка. И такой поддержкой могут быть как новый транш от МВФ, так и привлечение внешних инвестиций.

Большинство международных партнеров Украины настаивают: стране необходимо улучшать бизнес-климат. И один из главных факторов в этом вопросе – уровень коррупции. Поэтому МВФ в первую очередь настаивает на запуске Антикоррупционного суда, который, по их мнению, может повлиять на ситуацию. Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко также считает, что кредит – временная мера, а для долгосрочной стабилизации гривни придется закончить структурные реформы.