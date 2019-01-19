Ликвидация ГФС: появились новые детали реформы

Государственная фискальная служба Украины в процессе реформы будет разделена на два юридических лица. Руководители новых ведомств могут быть избраны путем конкурса уже весной.

Об этом рассказал в эфире ObozTV и.о. заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов. По его словам, реформа призвана увеличить размер налоговых поступлений в госбюджет.

Он напомнил, что распоряжением Кабмина на месте ГФС будут созданы Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба.

"Соответствующее постановление было подписано премьер-министром на этой неделе. С этого начался процесс реорганизации Государственной фискальной службы. В процессе этого разделения в течение двух месяцев Министерство финансов должно подать в Кабмин утвержденные проекты по реорганизации, потом должен быть конкурс на руководящие должности в двух упомянутых структурах", – рассказал Бамбизов.

По его словам, в рамках этого разделения "будут предложены новые структуры двух отдельных органов, которые будут заниматься контролем и сбором налоговых и таможенных платежей". Ожидается, что процесс детенизации экономики будет полностью под контролем этих двух органов.

"Основная задача для нас – в процессе реорганизации стать более эффективными относительно сбора налогов. Мы должны в 2019 году собрать на 20% больше налогов, чем в 2018-м", – объяснил чиновник.

"Есть определенные сферы, которые требуют работы – это и группа подакцизных товаров, и НДС. Тут мы должны совершенствовать и законодательство, и наши административные методы относительно этих налогов и сборов", – добавил представитель ГФС.

oligarh.media

Как сообщал OBOZREVATEL,11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил главу ГФС Романа Насирова в должности. Суд признал, что его отстранение и увольнение с поста были незаконными. Он также постановил выплатить главе ГФС компенсацию в размере 184 тысяч гривен.

18 декабря Кабинет министров на закрытом заседаннии принял решение о начале реформирования ГФС.

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