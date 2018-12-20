Україна майже п'ятнадцять років проводить інтеграцію в Європейський Союз. Як зробити більш успішним цей процес?

Потрібно перш за все інтегрувати ринки. Найбільш прибутковим та стратегічним ринком – є ринок енергетичних ресурсів, який працює за зрозумілими усім правилами. Ринок буде існувати тоді, коли інфраструктурно забезпечена можливість диверсифікації постачання ресурсу. Так історично склалось, що енергетична інфраструктура України була побудована, як єдиний енерготехнічний комплекс радянського союзу. І на сьогоднішній день рівень інтеграції ОЕС України з європейською системою складає не більше 10%, чого замало для розбудови ліквідного ринку електроенергії. Тому об’єднана енергетична система України не може забезпечити диверсифікацію постачання ресурсу, а значить ринок електричної енергії та усі заявлені реформи реалізувати буде дуже складно. Що потрібно зробити або прискорити?

Українські Новини Енергетична система України

Найперше – це завершити синхронізацію об’єднаної енергетичної системи з європейською мережею. Саме це є кінцевою практичною метою співробітництва між Україною та ЄС в електроенергетиці. За активного співробітництва усіх зацікавлених сторін ця мета може бути досягнута до 2023р. Це сприятиме формуванню повноцінного конкурентного ринку електричної енергії в Україні, будуть створені додаткові можливості для балансування енергосистеми, посилення її надійності й стійкості. Прогнозується, що максимальна потужність передачі електроенергії у разі повної синхронізації у режимі експорт-імпорт досягне 4ГВт.

Яку користь від цього отримають споживачі та виробники електроенергії в країнах ЄС? З одного боку, споживачі ЄС отримують додаткову можливість купувати значні обсяги електроенергії з України. Це підвищить пропозицію на ринку в їх інтересах. З іншого боку, для виробників електроенергії у ЄС відкриється перспектива доступу до українського ринку. У результаті інтеграції обсяги торгівлі електроенергією за прогнозом Укренерго зростуть з $250 млн. до $1,5 млрд.

Щодо поточного статусу проекту. У 2015р. консорціумом компаній (системними операторами – членами ENTSO-E) проведено дослідження можливості синхронного об’єднання української та молдовської енергосистем з ENTSO-E. В результаті наголошено про відсутність принципових перепон, проте існують технічні проблеми, які потребують більш детального аналізу та їх усунення.

Наразі, Україна виконує каталог технічних заходів з приведення роботи української енергетичної системи до стандартів ENTSO-E, що також повинна бути підготовлена до стабільної роботи в ізольованому режимі від Росії й Білорусі. Вказані завдання визначені Угодою між українським оператором Укренерго та ENTSO-E "Про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи". Цей документ було підписано у червні 2017р. у Брюсселі. Його реалізація українською стороною за оцінками Укренерго потребуватиме близько $350 млн.

Друге – це розглянути можливість будівництва енергетичного мосту Україна-ЄС. Метою Проекту є створення умов для забезпечення експорту електричної енергії з енергоблока №2 Хмельницької АЕС до країн Європейського Союзу через розширення Бурштинського острова, що працює у синхронному режимі з ENTSO-E та створення на цій основі механізму фінансового забезпечення розвитку генеруючих потужностей атомної енергетики. Проект, на цей час, знаходиться на передінвестиційній фазі.

Україна не має більше часу аби зволікати, реформи та євроінтеграцію потрібно підкріплювати розбудовою інфраструктури.