Нацбюро вместо налоговой милиции: эксперты оценили новинки для бизнеса

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности Украины призван ликвидировать налоговую милицию и положить конец прессингу бизнеса со стороны правоохранительных органов.

Политики и эксперты в комментарии ObozTV оценили плюсы и минусы данной инициативы.

В частности, секретарь комитета ВР по противодействию коррупции, внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов выступил против законопроекта.

"Из того, что я вскользь посмотрел – это новый карательный орган, который прямо подчиняется президентской власти. На него нет никакого влияния парламента. Надо разбираться, для чего он создается", - подчеркнул Добродомов.

Член комитета ВР по финансовой политике, нардеп от Радикальной партии Сергей Рыбалка считает, что данная инициатива является позитивной, но вызывает некоторые вопросы.

"Сама идея о том, что будет Бюро финансовых расследований, а другие правоохранительные органы, по моему мнению, коррумпированные, не будут иметь отношения к кошмаренью бизнеса – это хорошо. Но в этом проекте я не увидел четких сроков – когда у Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел заберут экономику, чтобы только один орган занимался этим вопросом. Мы ответов на этот вопрос в законопроекте не увидели", - отметил Рыбалка.

Второй спорный вопрос, по словам депутата – назначение руководителя ведомства.

"Как мы видим в данном законопроекте, его назначает президент по предложению Южаниной, но мы считаем, что это не входит в конституционные обязанности президента. Мы считаем, что глава этого ведомства должен назначаться на открытом конкурсе, возможно на базе парламента, поскольку у нас президентско-парламентская республика", - пояснил он.

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Экономист Максим Праздников подчеркнул, что основная цель документа – забрать у всех правоохранительных органов функцию проверки бизнеса и отдать вновь созданному органу.

"Само по себе это достаточно хорошо, сегодня бизнес не кошмарит только ленивый. Есть ГПУ, есть СБУ, доблестная полиция тоже иногда пытается подвязаться к этим процессам. Каждая силовая структура имеет подразделение, которое в той или иной степени пытается "взаимодействовать" с бизнесом. Если называть вещи своими именами – отжать", - заявил Праздников.

Экономист отметил, что силовики сегодня полностью дискредитировали себя в вопросе проверки бизнеса, и новый орган должен изменить эту тенденцию.

"Однако если это будет дополнительный орган к уже существующим – то это "ни о чем". Если он заменит то, что существует на сегодняшний день – это действительно необходимо", - уточнил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8157 о Национальном бюро финансовой безопасности Украины, который подготовила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина (БПП).

Нардеп пояснила, что в день вступления в силу НБФБ налоговая милиция исчезнет. НБФБ предлагается создать как единый орган, целью деятельности которого будет противодействие преступлениям, которые прямо или косвенно наносят ущерб публичным финансам.

"Невозможным будет уголовное преследование предпринимателей на основании неподтвержденных сообщений по неуплате налогов, несогласованных актов и справок налоговиков (сегодня это 80% работы налоговой милиции) или государственных аудиторов", – заявила Южанина.