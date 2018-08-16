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МирСпорт

Кризис в Турции: в обвале лиры нашли плюс для Украины

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Кризис в Турции и обвал ее национальной валюты лиры будет иметь негативное влияние на экономику Украины, однако Киев может извлечь из ситуации и определенную выгоду.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль. По его мнению, украинцам необходимо пристально следить за ситуацией с турецкой экономикой.

"Турция входит в топ-5 наших торговых партнеров. Мы ставили планы довести до 10 млрд долларов (товарооборот. – Ред.). Наш экспорт теперь становится дороже для Турции, соответственно, не таким выгодным", - объяснил эксперт.

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Однако Горбаль указал и на единственный плюс в данной ситуации. По его словам, Международный валютный фонд не заинтересован, чтобы Украина попала в этот "пояс кризиса".

"Это дает надежду, что переговоры с МВФ могут быть немного легче с точки зрения турецкого фактора, чтобы не допустить дестабилизации в Украине также", - объяснил он.

Как сообщал ObozTV, ранее украинские эксперты рассказали, как изменятся цены на отдых в Турции в связи с обвалом курса лиры.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Василий Горбаль
Место
Турция
Объект
курс валют
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