Гройсман представил новую главу Минфина: что о ней известно

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил коллективу Министерства финансов нового руководителя - и.о. министра финансов Оксану Маркарову.

Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Twitter.

Представив колективу Міністерства фінансів в.о.міністра - Оксану Маркарову. Її напередодні одноголосно призначили рішенням Уряду. Терпіння і витримки новому керівникові. Попереду багато роботи! pic.twitter.com/IP5TDNTAhH — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 июня 2018 г.

"Представил коллективу Министерства финансов и. о. министра - Оксану Маркарову. Ее накануне единогласно назначили решением правительства. Терпения и выдержки новому руководителю. Впереди много работы", - написал премьер.

Оксана Маркарова работает в финансовом секторе с 1998 года.

В 1998 и 1999 годах, а также в период с 2001 по 2003 годы,Маркарова занимала посты советника по экономической политике и менеджера внешних и корпоративных связей американского фонда прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund. Кроме того, в 2000 году она проходила практику в Мировом Банке, а точнее — в отделе финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии.

С 2002 года на протяжении 11 лет возглавляет инвестиционную группу ІТТ. Инвестиционная группа ITT специализируется на торговле ценными бумагами, инвестбанкинге, прямом инвестировании, инвестконсалтинге, юридических услугах, управлении активами, фондами, доверительном управлении активами, недвижимости и девелопменте, услугах хранителя.

Под руководством Маркаровой работают 60 человек. После прихода Маркаровой в компанию ІТТ, она реорганизовала ее в группу компаний, диверсифицировав портфель услуг ІТТ и увеличив долю компании на рынке Украины.

В марте 2015 года была назначена заместителем министра финансов Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

В результате Данилюк предложил премьеру подать представление о его отставке. При этом министр финансов заявил, что по собственному желанию уходить не собирается.

На внеочередном заседании правительства исполнение обязанностей министра финансов было возложено на первого зама Данилюка Оксану Маркарову.