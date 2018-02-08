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Еще полгода: украинцев предупредили о конце "золотого периода"

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Американский фондовый рынок начал падать, и если падение превратится в тенденцию, то это будет нести угрозу для Украины.

Об этом говорится в блоге украинского экономиста Павла Шереметы на "Обозревателе".

"Уже сегодня украинские экономисты говорят об экономическом спаде в США, начиная с 3-го квартала. Это означает, что американцы будут покупать меньше как своих товаров, так и иностранных, в том числе и украинских. В свою очередь украинские предприятия имеют меньшую возможность экспортировать в США. И это не хорошая новость", - пояснил он.

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Шеремета призывает не спешить паниковать. По его словам, американская экономика в первом квартале может вырасти на 5,4%.

"Это прекрасный показатель и это означает, что американцы покупают свои и иностранные товары, а следовательно, украинские предприятия имеют большую возможность продавать в США товары за хорошую цену", - считает экономист.

С другой стороны, говорит он, американская экономика сильно "перегрета".

"Безработица на историческом минимуме, есть первые серьезные признаки инфляции, что всегда является плохим знаком для экономики. Это предвестник спада, потому что с инфляцией надо бороться. А как бороться? Уменьшать экономический рост. На мой взгляд, здесь была сделана ошибка с налоговой реформой", - отметил Шеремета.

"Я опять волнуюсь, что мы пропустили золотой период (который, кстати, мы умеем пропускать) и заходим в период, когда продавать в мире будет существенно труднее, чем это было, например, прошлого года. Но в запасе еще точно есть полгода", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", американский промышленный фондовый индекс Dow Jones 5 февраля упал более чем на тысячу пунктов во время официальных торгов.

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Тема
Фондовый рынок
Место
Украина
Объект
Экономика Украины
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