Доллар будет по 40 грн? Нацбанк рассказал, чего ждать украинцам

Национальный банк не публиковал прогноз о возможном подорожании доллара до 40,8 грн в 2018-м. Документ, который распространяют в СМИ с якобы прогнозом НБУ, регулятор комментировать отказывается, однако при это неофициально в ведомстве поясняют: базовый (наиболее вероятный) курс доллара – меньше 29 грн/$ к концу года.

"Национальный банк не комментирует документы анонимного происхождения, циркулирующие в Интернет-сети. Обновленный прогноз, который будет отражать актуальное видение Национального банка по дальнейшему развитию макроэкономической ситуации... будет обнародован во время пресс-брифинга по монетарной политике 12 июля", - цитирует УНИАН пресс-службу Нацбанка.

В то же время OBOZREVATEL представитель регулятора неофициально подтвердил: действительно, НБУ рассматривает возможную резкую девальвацию в случае приостановки сотрудничества с МВФ и падениям цен на металл на мировых рынках. Как пояснили в Национальном банке, такая ситуация приведет к значительному снижению экспортных выручек, может "спугнуть" инвесторов и увеличить спрос на валюту. Однако, базовый сценарий предполагает, что курс доллара к концу года будет не более 29 грн/$.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 25 грн/$ уже этим летом.

Международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года с 27,3 до 29,5 грн/$.