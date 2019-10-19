"Зеленые" грабят": Бродский заявил о новом переделе в Украине

Президент Федерации баскетбола, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский заявил, что в Украине сейчас происходит очередной передел – власти взялись за судебную реформу.

"Белые приходят – грабят, красные приходят – грабят, зеленые – грабят. Сейчас очередной передел. Вот разве вам не интересно понимать, почему новая власть сразу взялась за судебную реформу?", – сообщил он в интервью zn.ua.

Бродский отметил, что президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект об уменьшении количества судей Верховного суда, чтобы взять их на крючок.

Таким образом, определять, что является коррупцией, будет глава государства. А суды будут решать вопросы, исходя из телефонного права.

"Как это и было все предыдущие годы. Поэтому все наши олигархи продолжат судиться в Лондоне. Пример: Коломойский с Боголюбовым. ПриватБанк там же ищет правосудия. А наши люди? Они обречены либо на нечестное правосудие, либо – на самосуд. Так вы говорите, что кто-то там хочет с бедностью бороться? Ну, так я вам показываю, откуда в этой стране рейдерство, присвоение чужой собственности", – резюмировал Бродский.

Президент Украины подал законопроект об уменьшении количества судей Верховного суда, чтобы взять их на крючок

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября глава Верховного суда Валентина Данишевская пожаловалась, что не может встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы узнать его политику по отношению к суду.

Ранее Михаил Бродский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязан дать настоящее интервью представителям СМИ по итогам 100 дней своей работы.

"Это чистый пиар, или просто продолжение кино. Это не честно. Должны прийти серьезные журналисты и задать серьёзные вопросы. Народ должен не восхищаться, а просто знать правду. Власть – не синекура, власть – голгофа. И тогда, когда вы знаете, что будут спрашивать, вы будете делать всё честно и улучшаться", – отметил он.

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