Брата одиозного российского олигарха внезапно объявили в розыск: что известно

В России объявили в розыск брата одиозного российского олигарха Павла Фукса - Романа.
Как стало известно ТАСС с собственных источников, Романа Фукса обвиняют в особо крупном мошенничестве при строительстве жилого комплекса (ЖК) Sky House на Мытной улице в Москве.
Стоит отметить, что Фукс являлся учредителем компании "Олтэр", которая занималась строительством комплекса. В декабре 2018 года в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников компании было заведено уголовное дело.
"Роман Фукс объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве одного из домов на Мытной улице",— заявил источник, близкий к следствию.
Представитель Таганского районного суда Москвы сообщил, что следствие просит заочно арестовать бизнесмена. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Фукса 11 октября.
Роман Фукс замешан в крупной афере
Строительство ЖК Sky House (145,2 тыс. кв. м жилья и офисов) началось в 2009 году. Изначально объект предполагалось ввести в эксплуатацию в 2011 году, однако сейчас долгострой обещают сдать в третьем квартале 2021 года. Из-за постоянного переноса сдачи объекта у компании "Олтэр" начался конфликт с мэрией Москвы.
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
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