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5 октября • обновлено в 14:53
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Брата одиозного российского олигарха внезапно объявили в розыск: что известно

1.1т Читать материал на украинском

В России объявили в розыск брата одиозного российского олигарха Павла Фукса - Романа.

Как стало известно ТАСС с собственных источников, Романа Фукса обвиняют в особо крупном мошенничестве при строительстве жилого комплекса (ЖК) Sky House на Мытной улице в Москве.

Стоит отметить, что Фукс являлся учредителем компании "Олтэр", которая занималась строительством комплекса. В декабре 2018 года в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников компании было заведено уголовное дело.

"Роман Фукс объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве одного из домов на Мытной улице",— заявил источник, близкий к следствию.

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Представитель Таганского районного суда Москвы сообщил, что следствие просит заочно арестовать бизнесмена. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Фукса 11 октября.

Роман Фукс замешан в крупной афере

Роман Фукс замешан в крупной афере

Строительство ЖК Sky House (145,2 тыс. кв. м жилья и офисов) началось в 2009 году. Изначально объект предполагалось ввести в эксплуатацию в 2011 году, однако сейчас долгострой обещают сдать в третьем квартале 2021 года. Из-за постоянного переноса сдачи объекта у компании "Олтэр" начался конфликт с мэрией Москвы.

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Персона
Павел Фукс
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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