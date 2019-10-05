Брата одиозного российского олигарха внезапно объявили в розыск: что известно

В России объявили в розыск брата одиозного российского олигарха Павла Фукса - Романа.

Как стало известно ТАСС с собственных источников, Романа Фукса обвиняют в особо крупном мошенничестве при строительстве жилого комплекса (ЖК) Sky House на Мытной улице в Москве.

Стоит отметить, что Фукс являлся учредителем компании "Олтэр", которая занималась строительством комплекса. В декабре 2018 года в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников компании было заведено уголовное дело.

"Роман Фукс объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве одного из домов на Мытной улице",— заявил источник, близкий к следствию.

Представитель Таганского районного суда Москвы сообщил, что следствие просит заочно арестовать бизнесмена. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Фукса 11 октября.

Роман Фукс замешан в крупной афере

Строительство ЖК Sky House (145,2 тыс. кв. м жилья и офисов) началось в 2009 году. Изначально объект предполагалось ввести в эксплуатацию в 2011 году, однако сейчас долгострой обещают сдать в третьем квартале 2021 года. Из-за постоянного переноса сдачи объекта у компании "Олтэр" начался конфликт с мэрией Москвы.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.