Борьба с янтарной мафией: на Житомирщине рассказали об успехах

На Житомирщине Генеральная прокуратура сообщила пяти лицам о подозрении в незаконной добыче янтаря.

"Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное группой лиц", – сообщает в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, пять мужчин от 21 года до 60 лет, которые являются жителями Олевского района и города Житомира, на протяжении длительного периода времени занимались добычей янтаря на территории местного лесничества.

Организатор незаконной добычи обеспечивал нелегальных старателей мотопомпами, транспортом, а также другим орудием для добывания полезных ископаемых.

По согласованию с процессуальным руководителем этим лицам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.ч. 2, 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачили и прекратили противозаконную деятельность подозреваемых сотрудники Управления Службы безопасности Украины.

Генеральная прокуратура сообщила пяти лицам о подозрении у незаконной добыче янтаря

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 12 августа, президент Владимир Зеленский приехал в Олевск, Житомирской области с рабочей поездкой по поводу незаконной добычи янтаря.

Там он публично пристыдил начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко за слабую борьбу с незаконной добычей янтаря. Также президент потребовал его отставки.

Отметим, что в здании Олевской РГА перед приездом Зеленского постелили новый зеленый ковер.

В частности глава Нацполиции Сергей Князев признал, что военнослужащие Нацгвардии могут быть "в схеме" незаконной добычи янтаря.

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