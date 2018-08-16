Экспортеры леса под прицелом: в ГФС отчитались о новом успехе с уплатой налогов

Офис больших плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины за первое полугодие 2018-го задекларировал 37,2 млрд грн, что на 5,7 млрд грн (18,6%) больше за аналогичный период минувшего года (31,4 млрд грн).

Результаты были объявлены в четверг, 16 августа, на совещании ГФС, сообщил глава Офиса больших плательщиков налогов Евгений Бамбизов в Facebook.

"Параллельно выросли и доходы крупных налогоплательщиков - на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Напомню, кстати, что плательщики Офиса ВПП обеспечивают 80% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране", - отметил он.

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Бамбизов рассказал, что на совещании также был обсужден вопрос экспорта из Украины лесоматериалов. "Незаконный вывоз леса с внесением недостоверных сведений к сертификату о происхождении лесоматериала - пока одна из самых острых проблем", - подчеркнул он.

Так, ГФС Украины включила в график плановых проверок 235 субъектов хозяйствования, среди которых - экспортеры, а также предприятия, подчиненные Гослесагентству. В плановом порядке текущего года проверено уже 102 субъекта.

"До конца 2018-го будет проверено еще 133, из которых 60 - плательщики. Среди предприятий-экспортеров, которые будут проверяться в рамках плана до конца текущего года - 22 предприятия, которые подчинены Гослесагентству. В состав всех рабочих групп, которые будут проверять лесхозы (а это 76 субъектов), также включены работники ДФС. Как показывает практика, проверки экспортеров леса дают убедительные результаты", - рассказал Бамбизов.

"В течение 2017-2018 годов органами ДФС было проведено 3,7 тыс. документальных проверок. В результате: доначислено 370 млн грн, уменьшено с отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль на 109 млн грн, уменьшено возмещение НДС на сумму 76 млн грн, от отрицательное значение НДС уменьшена также на сумму 32 млн грн", - сообщил он.

Как писал OBOZREVATEL, 5 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, который вызвал серьезную обеспокоенность у Международного валютного фонда, представители которого настоятельно рекомендовали не вносить его на рассмотрение парламентом.

По словам бывшего министра финансов Украины, законопроект о налоге на выведенный капитал создаст дыру в бюджете Украины. Отметим, сейчас доля налога на прибыль в доходах госбюджета составляет около 15% - это больше 100 млрд грн в год.