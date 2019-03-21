Миллиону украинцев грозит отключение воды: что об этом известно

Ряд украинских водоканалов из-за долгов за электричество могут с 1 апреля прекратить поставки воды потребителям. Если проблема не будет решена, без воды останутся более миллиона человек.

Об этом рассказала в эфире ObozTV вице-президент Ассоциации водоканалов Ольга Бабий. По ее словам, под угрозой массовых отключений оказались, в частности, жители Донецкой и Днепропетровской областей.

На вопрос, кто может остаться без водоснабжения, Бабий ответила: "Вода Донбасса" – это Донецкая область, "Аульский водовод" – 50% Днепропетровской области, "Кривбассводоснабжение" – это почти весь Кривой Рог. Достаточно большое количество населения, более миллиона, думаю".

Эксперт напомнила, что 48 водоканалов Украины после введения закона о рынке розничной электроэнергии не смогли заключить на свободном рынке контракты с энергопоставщиками и перешли на "поставщика последней надежды" – компанию "Интерэнерго".

"Они не смогли заключить эти контракты, потому что имели большие долги за предыдущие периоды, и Нацкомиссия с 1 января не установила им новые тарифы, которые бы позволяли платить за электроэнергию. Это такие большие предприятия как "Вода Донбасса", "Кривбассводоснабжение", "Аульский водовод", – объяснила она.

По словам эксперта, предусмотрено, что через 90 дней после вступления в силу закона, "поставщик последней надежды" прекращает свою деятельность, и водоканал должен заключить договор на свободном рынке.

"С этими водоканалами никто не заключает договоры, потому что из-за своей экономической неплатежеспособности они не могут на свободном рынке платить за потребленную электроэнергию, у них экономически необоснованные тарифы", – констатировала она.

Бабий отметила, что потребителям остается ждать, пока Кабинет министров урегулирует проблему вместе с Национальной комиссией рынка коммунальных услуг. Тогда водоканалы смогут заключить договоры, начнут потреблять электроэнергию и поставлять воду.

"Будем надеяться, что за неделю они справятся с ситуацией. Если нет – будем без электричества и без воды", – заключила эксперт.

nashemisto.dp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине после вступления в силу нового закона о рынке электроэнергии более 1,3 тыс. предприятий могут остаться без электроэнергии. Среди них – водоканалы, предприятия обороны, коммунальный транспорт.

По экспертным оценкам, только за 2018 год общая задолженность украинских потребителей за поставки электроэнергии выросла с 28 до 33 млрд грн.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16:30 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!