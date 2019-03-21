|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Миллиону украинцев грозит отключение воды: что об этом известно

1.7тЧитать материал на украинском

Ряд украинских водоканалов из-за долгов за электричество могут с 1 апреля прекратить поставки воды потребителям. Если проблема не будет решена, без воды останутся более миллиона человек.

Об этом рассказала в эфире ObozTV вице-президент Ассоциации водоканалов Ольга Бабий. По ее словам, под угрозой массовых отключений оказались, в частности, жители Донецкой и Днепропетровской областей.

На вопрос, кто может остаться без водоснабжения, Бабий ответила: "Вода Донбасса" – это Донецкая область, "Аульский водовод" – 50% Днепропетровской области, "Кривбассводоснабжение" – это почти весь Кривой Рог. Достаточно большое количество населения, более миллиона, думаю".

Новости
Завышенные платежки в Киеве: как и где можно обжаловать тариф

Эксперт напомнила, что 48 водоканалов Украины после введения закона о рынке розничной электроэнергии не смогли заключить на свободном рынке контракты с энергопоставщиками и перешли на "поставщика последней надежды" – компанию "Интерэнерго".

"Они не смогли заключить эти контракты, потому что имели большие долги за предыдущие периоды, и Нацкомиссия с 1 января не установила им новые тарифы, которые бы позволяли платить за электроэнергию. Это такие большие предприятия как "Вода Донбасса", "Кривбассводоснабжение", "Аульский водовод", – объяснила она.

По словам эксперта, предусмотрено, что через 90 дней после вступления в силу закона, "поставщик последней надежды" прекращает свою деятельность, и водоканал должен заключить договор на свободном рынке.

"С этими водоканалами никто не заключает договоры, потому что из-за своей экономической неплатежеспособности они не могут на свободном рынке платить за потребленную электроэнергию, у них экономически необоснованные тарифы", – констатировала она.

Новости
Новые тарифы и пеня за каждый день: что ждет украинцев уже в мае

Бабий отметила, что потребителям остается ждать, пока Кабинет министров урегулирует проблему вместе с Национальной комиссией рынка коммунальных услуг. Тогда водоканалы смогут заключить договоры, начнут потреблять электроэнергию и поставлять воду.

"Будем надеяться, что за неделю они справятся с ситуацией. Если нет – будем без электричества и без воды", – заключила эксперт.

Миллиону украинцев грозит отключение воды: что об этом известно

nashemisto.dp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16:30 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVТарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Ольга Бабий
Место
Украина
Тег
коммунальные услуги
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
Бугагага. Це эуропа ж:-) Мало вам эпидемии кори, теперь еще и вшей плодить будете.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения