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14 ноября • обновлено в 14:22
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Более 10 млрд: у Гончарука резко увеличили финансирование образования и медицины

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Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что правительство в проекте государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению увеличило финансирование социальных программ, образования и медицины.

"Мы пересмотрели те приоритеты, которые вы указали: соцпрограммы, образование, медицину. Более чем 10 млрд им отправили", – сообщила она во время выступления в Верховной Раде в четверг, 14 ноября.

В частности, на зарплаты учителям Кабинет министров предусмотрел финансирование на уровне 3,7 млрд гривен, а на медицину – более 3 млрд гривен.

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Кроме того, правительство улучшило прогноз по росту украинской экономики.

"Мы пересмотрели макропрогнозы. Сейчас макропрогноз по росту ВВП увеличили до 3,7%. Это позиция и тех, кто наблюдают за экономическим ростом в разных странах", – резюмировала Маркарова.

Министр финансов Оксана Маркарова озвучила изменения в проекте государственного бюджета на 2020 год

Министр финансов Оксана Маркарова озвучила изменения в проекте государственного бюджета на 2020 год

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Тема
Госбюджет-2020
Персона
Оксана Маркарова
Место
Украина
Теги
бюджет Министерство финансов
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