Более 10 млрд: у Гончарука резко увеличили финансирование образования и медицины

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что правительство в проекте государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению увеличило финансирование социальных программ, образования и медицины.
"Мы пересмотрели те приоритеты, которые вы указали: соцпрограммы, образование, медицину. Более чем 10 млрд им отправили", – сообщила она во время выступления в Верховной Раде в четверг, 14 ноября.
В частности, на зарплаты учителям Кабинет министров предусмотрел финансирование на уровне 3,7 млрд гривен, а на медицину – более 3 млрд гривен.
Кроме того, правительство улучшило прогноз по росту украинской экономики.
"Мы пересмотрели макропрогнозы. Сейчас макропрогноз по росту ВВП увеличили до 3,7%. Это позиция и тех, кто наблюдают за экономическим ростом в разных странах", – резюмировала Маркарова.
Министр финансов Оксана Маркарова озвучила изменения в проекте государственного бюджета на 2020 год
Как сообщал OBOZREVATEL:
В воскресенье, 15 сентября, в Верховную Раду внесли проект Государственного бюджета на 2020 год, который будет окончательно доработан до 2 ноября.
Украинское правительство в дальнейшем не будет планировать бюджет на каждый год. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Так, утверждению бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-летней декларации.
Ранее Гончарук рассказал, что проект бюджета на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством.
Верховная Рада в понедельник, 16 сентября, опубликовала текст проекта закона о государственном бюджете Украины.
В Украине в проекте государственного бюджета на 2020 год правительство установило размер минимальной зарплаты на уровне 4723 гривни.
При этом минимальную пенсию в Украине на следующий год планируют установить на уровне в 1769 грн.
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