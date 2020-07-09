Богатейший человек мира рекордно обогатился за время пандемии

Состояние богатейшего человека мира, главы компании Amazon Джеффа Безоса, снова обновило исторический рекорд, достигнув $182,6 млрд.

Об этом сообщает журнал Forbes. Это уже второй рекорд с начала месяца — 2 июля, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, состояние Безоса подскочило до $171,6 млрд.

Такая ситуация наблюдается на фоне продолжающегося роста стоимости акций Amazon — накануне она выросла на 2,7%, до рекордных $3081,11 за штуку, а капитализация компании поднялась до $1,54 трлн.

Безосу, как отмечает издание, принадлежит 11,1% акций Amazon. Он возглавляет рейтинг богатейших людей Forbes с 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае консалтинговая компания для малого бизнеса Comparisun опубликовала прогноз, согласно которому Безос имеет все шансы стать первым человеком, чье состояние превысит триллион долларов. Это может произойти уже в 2026 году.

Американский интернет-ритейлер Amazon заплатит $134,5 тыс. (3,62 млн грн) штрафа за нарушение санкций США, в том числе в отношении аннексированного Крыма.