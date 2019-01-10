Биткоин резко подешевел и обвалил рынок криптовалют

Среднерыночная стоимость биткоина в четверг, 10 января, упала на 5,1%, до 3850 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 2,9-11,2%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ripple упал на 2,9%, до 0,35 доллара; Ethereum – на 8,4%, до 139,5 доллара; Bitcoin Саsh – на 11,2%, до 143,3 доллара; EOS – на 3,6%, до 2,7 доллара.

В итоге капитализация биткоина упала до 67,2 млрд долларов, Ripple – до 14,5 млрд долларов, Ethereum – до 14,5 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 2,5 млрд долларов, а EOS – до 2,4 млрд долларов.

Курс биткоина CoinMarketCap

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 500 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.