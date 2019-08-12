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Биткоин подорожал: криптовалютный рынок отреагировал заметным ростом

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Среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 12 августа, выросла на 0,5%, до отметки в 11 400 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,6-5,1%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 1,6%, до 213,3 доллара; Ripple – на 0,6%, до 0,3 доллара; Bitcoin Саsh – на 5,1%, до 334,6 доллара; Litecoin – на 0,8%, до 87,1 доллара.

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Стоимость биткоина выросла

Стоимость биткоина выросла

CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 203,7 млрд долларов, Ethereum – до 22,9 млрд долларов, Ripple – до 12,8 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 6 млрд долларов, а Litecoin – до 5,5 млрд долларов.

Капитализация биткоина выросла до 203,7 млрд долларов

Капитализация биткоина выросла до 203,7 млрд долларов

Напомним, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина конец рабочей недели завершил падением.

Стоимость главной цифровой "монеты" за сутки снизилась на 0,12%, а общая капитализация упала на 2 млрд – до 210 млрд долларов.

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Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Тег
биткоин
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