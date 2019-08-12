Биткоин подорожал: криптовалютный рынок отреагировал заметным ростом

Среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 12 августа, выросла на 0,5%, до отметки в 11 400 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,6-5,1%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 1,6%, до 213,3 доллара; Ripple – на 0,6%, до 0,3 доллара; Bitcoin Саsh – на 5,1%, до 334,6 доллара; Litecoin – на 0,8%, до 87,1 доллара.

Стоимость биткоина выросла CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 203,7 млрд долларов, Ethereum – до 22,9 млрд долларов, Ripple – до 12,8 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 6 млрд долларов, а Litecoin – до 5,5 млрд долларов.

Капитализация биткоина выросла до 203,7 млрд долларов

Напомним, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина конец рабочей недели завершил падением.

Стоимость главной цифровой "монеты" за сутки снизилась на 0,12%, а общая капитализация упала на 2 млрд – до 210 млрд долларов.

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