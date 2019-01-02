Биткоин обрушится, а пузырь почти сдулся: аналитик назвал максимальный курс

Биткоину в ближайшей перспективе серьезного прорыва ждать не стоит — потенциал роста ограничен уровнем $5000. А вот эффект спада может оказаться гораздо сильнее, вполне вероятно наблюдать $3000 и даже $2000.

Об этом со ссылкой на менеджера по развитию торговой инфраструктуры Zichain Данил Яковлев сообщает издание Вitcryptonews. За последние 3 месяца криптоиндустрия радикально не трансформировалась, но количество негативных факторов увеличилось: тревожная ситуация со стейблкоином Tether, отложенный запуск платформы Bakkt и перенос SEC дедлайна по решению о запуске ETF на биткоин. В этом контексте предновогоднее ралли выглядит не совсем обоснованным.

Курс биткоина pixabay

Рынок рано или поздно достигнет своей зрелости, и отрасль продолжит стабильное и поступательное развитие. При долгосрочном инвестировании, текущие уровни цены биткоина можно воспринимать как одни из наиболее подходящих для входа, потому что криптовалютный пузырь почти полностью сдулся, а потенциал технологии остался по-прежнему огромным.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тыс. к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.