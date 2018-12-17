"Биткоин мертв": криптомиллионер озвучил неожиданный прогноз 

Криптовалюта биткоин "мертва", а незначительные колебания не изменят общую ситуацию.

Такое заявление сделал криптомиллионер Эрик Финман, передает ForkLog. "Биткоин мертв, он слишком фрагментирован. Там очень много внутренних распрей, я не думаю, что все это продлится слишком долго. Возможно, будет еще одно или два ралли, но в долгосрочной перспективе он мертв", — сказал он.

По мнению Финмана, наибольший шанс на успех имеют криптовалюты, на основе которых создаются различные проекты. К ним он, например, причисляет Ether и Zcash. Также он положительно отозвался о технологии Bitcoin Cash, однако считает плохим маркетинговую составляющую проекта.

Биткоин pixabay.com

В 2012 Эрик Финман году инвестировал подаренную ему бабушкой тысячу долларов в биткоин, а в январе 2014 продал монеты уже за $100 000. В том же году он запустил собственный бизнес, основал сервис репетиторов через интернет с видеочатом. Позже запустил краудфандинговую кампанию, начав сбор средств на производство шлемов виртуальной реальности Marvel, совместимых с Android-телефонами.

К концу 2018 году состояние Финмана оценивалось уже в $4 млн, благодаря чему он вошел в список миллионеров в возрасте младше 18 лет.

Напомним: как ранее писал OBOZREVATEL, стоимость биткоина несколько недель назад обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в $3,5 тыс. С небольшими отклонениями курс самой популярной криптовалюты планомерно снижался с начала 2018-го, пока не достиг психологической для рынка отметки — годового минимума.

Венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тысяч к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.