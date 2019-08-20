Без предупреждения: в России заговорили о массовых блокировках карт

Ассоциация банков России предложила разрешить блокировать банковские карты получателя при подозрительных транзакциях.

Внести поправки в действующее законодательство предлагается для борьбы с мошенниками, сообщает "Коммерсант".

"Банковское сообщество предлагает дать возможность кредитным организациям приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа до подтверждения операции отправителем", – заявил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

На сегодняшний день в РФ подозрительная транзакция может быть остановлена только в момент списания средств со счета.

"И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет", – отметил Войлуков.

В итоге банкиры предлагают, блокировать карту получателя на два дня, а в случае обращения отправителя в полицию – на 30 рабочих дней.

На соответствующее предложение отреагировал и Центральный банк России.

По их словам, предложение о блокировке карт на срок до 30 дней может быть неэффективным, поскольку мошенники как правило выводят украденные деньги в первые часы после перевода.

Банки предлагают блокировать счета при зачислении подозрительных средств

Как сообщал OBOZREVATEL, в России курс доллара превысил отметку 66 рублей, а курс евро – 74 рубля впервые с апреля.

Падение российской валюты произошло на фоне снижения цен на нефть и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.

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