В Украине через 1-2 месяца начнет снижаться стоимость бензина на заправках из-за обвала цен на нефть на мировых рынках.

По данным "Консалтинговой группы А-95", с начала карантина цена на самый популярный бензин снизилась в среднем на 2,8 грн.

Отмечается, что в этом месяце существенного снижения цен на АЗС ждать не стоит.

"Для того, чтобы удерживать бизнес, необходимо зарабатывать больше на меньшем количестве проданных литров. То есть сейчас мы еще видим потенциал снижения 2 гривны на литр, но снижение оно зависит от того, как будет протекать карантин", – считает эксперт Сергей Куюн.

Сейчас самые высокие цены среди сетей АЗС остались на заправках "Окко": А-95 стоит от 25,99 до 26,99 грн/л, литр А-92 обойдется в 24,99 грн, в такую ​​же цену и литр дизтоплива.

В Украине цена на бензин снизится

Такая же ситуация и на заправках сети WOG: А-95 - от 25,99 до 26,99 грн/л, А-92 и дизель по 24,99 грн.

Сеть Amic: А-95 от 24,49 до 25,49 за литр, А-92 и дизель обойдутся по 23,49 за литр. Сеть КЛО: А-95 от 23,99 до 26, 59 грн/л, по А-92 - 22,49 за литр, при этом дизель обойдется от 21,99 до 25,59 грн/л.

Самая низкая стоимость бензина остается на заправках сети БРСМ-Нафта. Здесь цена опустилась до 20 гривен на литр. Самый дорогой А-95 обойдется в 21,49 грн/л, А-92 – 18,99 грн / л. При этом дизтопливо от 19,99 до 20,99 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены на нефть достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Во вторник, 21 апреля, цены на нефть продемонстрировали обвал. Стоимость WTI обвалилась на 30% – до $14,20, а Brent опустилась ниже $19 за баррель.

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