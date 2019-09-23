Барышевский суд против НБУ: в деле произошел новый поворот

Киевский апелляционный суд отменил постановление Барышевского районного суда о запрете выполнять свои обязанности замглавы Национального банка Украины Екатерине Рожковой.

"Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и отменил постановление Барышевского районного суда Киевской области от 11 июня", – сообщает пресс-служба регулятора.

Кроме того, было вынесено частное определение, касающееся судьи Барышевского райсуда.

О допущенных судьей грубых нарушениях Национальный банк сообщил Высшему совету правосудия, а также Национальному антикоррупционному бюро Украины.

В своей апелляционной жалобе Национальный банк обращал внимание суда на следующие аргументы:

суд не вправе устанавливать Национальному банку и членам его правления запрет выполнять полномочия;

законодательством не предусмотрена возможность прекращения, приостановления или запрещения осуществления полномочий заместителя председателя Национального банка "по решению суда"

"Мы приветствуем решение Киевского апелляционного суда, ведь оно полностью соответствует законодательству Украины. В своей апелляционной жалобе мы указали на грубые нарушения норм процессуального и материального права, которые допустил суд первой инстанции, приняв свое решение. Подобные действия наглядно демонстрируют слабость недореформированной судебной системы, когда любое лицо без проверки документов и сути иска может подать заявление в суд и получить решение, которое будет блокировать работу любого государственного органа", – резюмировал начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Решение Барышевского суда о запрете замглавы НБУ выполнять свои обязанности отменили

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня Национальный банк Украины сообщил о попытке запретить Рожковой выполнять должностные обязанности Барышевским районным судом.

Днем ранее соответствующий суд вынес другое скандальное решение – о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp Airlines.

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