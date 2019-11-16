Бахматюк: Богдан никого не подпускает к Зеленскому, он хам

Владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан никого не подпускает к главе Украины Владимиру Зеленскому и ведет себя по-хамски.

Опытом личного общения с чиновником он поделился в интервью "Стране". Бахматюк провел встречу с Зеленским и поразился отношением его "правой руки".

"Я показал модель, как мы можем завести в Украину миллиард долларов из Китая под поставки зерновых. Мое предложение было такого характера: "Уважаемые, смотрите. Я поработаю на государство. Инвестирую в свою компанию, в частности для решения проблемных вопросов по долгам перед государством". На той встрече я четко увидел, что Богдану не понравился тот факт, что президент начал меня слушать", – рассказал бизнесмен.

Бахматюк рассказал о хамстве Богдана

По его мнению, Богдан охраняет личное пространство Зеленского и хочет иметь решающий голос по экономическим вопросам.

"Как можно хамство описать? Это было ощутимо по его словам, после того, как он перебивал, отвлекал от основных вещей. Я пытался вести диалог, но не получил соответствующей реакции. Это было начало нелюбви Богдана ко мне", – вспомнил Бахматюк.

Он заверил, что будучи знакомым со многими президентами и премьер-министрами, никогда не встречал такого человека, как Богдан. "Он не подпускает никого альтернативного к президенту. Это просто хамство", – добавил Бахматюк.

Бизнесмен отметил, что глава ОП называл все его слова ложью и дискуссия между ними велась в нетрадиционной для такого уровня форме.

При этом Бахматюк обратил внимание, что в начале президенту нравилась его идея по привлечению инвестиций, однако Богдан настроил его на обратное.

Вскоре состоялась еще одна встреча бизнесмена с главой ОП. По словам Бахматюка, он сразу увидел, что его собеседник не настроен на диалог.

Бахматюк назвал Богдана хамом Хвиля

"В украинской власти есть проблема социальных лифтов. Когда человека заносит на Олимп – это огромное испытание, больше, чем деньги. Это наркотик и люди, идущие по социальной лестнице, понимают, что есть границы, которые переступать нельзя, есть ответственность. У всего есть последствия", – объяснил поведение Богдана бизнесмен.

"Он тогда выдал спич, который абсолютно не давал никакой возможности для диалога. Я понял, что мне там нечего делать. Богдан сконструировал модель, в частности с сигналом Сытнику и Рябошапке. Кроме улыбок Богдана мне интересна и суть вопроса, чтобы общество знало не только манеру общения главы ОП, но и его влияние на правоохранительные органы и на принятие незаконных решений", – резюмировал Бахматюк.

Напомним, 13 ноября Бахматюку и топ-менеджерам VAB Банка заочно объявили подозрение в присвоении 1200000000 грн стабилизационного кредита, выделенного НБУ.

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