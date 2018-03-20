Авто на еврономерах в Украине: как власти будут решать проблему

В Верховной Раде в среду, 21 марта, буду решать, что делать с авто на европейской регистрации.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предложила новый вариант решения проблемы, который планируется более детально рассмотреть за круглым столом, сообщает "Европейская правда".
Южанина уже передала активистам действующий в Молдове закон, который помог этой стране решить проблему авто с иностранной регистрацией.
В частности, в соседней стране всем владельцам авто на еврономерах дали шесть месяцев на то, чтобы растаможить авто, заплатив 30% от ставки акциза. Кроме акциза также необходимо уплатить ввозную пошлину и НДС от стоимости авто.
Чтобы получить 70% скидки, в Молдове необходимо также представить свидетельство об уплате виньетки (дорожный сбор для автомобилей с иностранной регистрацией. – Ред.). Виньетка являются платой за пользование дорогами страны – каждый владелец авто на иностранной регистрации должен был заплатить 180 евро за полгода.
Водители, которые имеют молдавские права, и не зарегистрировали свои машины, могли на них ездить по территории Молдовы не более шести месяцев в году. В случае нарушения этого режима, полиция за счет владельца эвакуирует авто до границы для его вывоза с территории страны. Чтобы вернуться назад водитель уже был вынужден растаможить свое транспортное средство.
В то же время, законом предусматривается, что иностранцы с водительским удостоверением, выданным в их стране, могут находиться на территории Молдовы более полугода. В этом случае они будут оплачивать виньетку в размере 180 евро за каждые последующие 180 дней пребывания в Молдове.
Представители общественной организации "Авто Евро Сила" отмечают, что общая концепция приемлема, но активисты обращают внимание, что нужен комплексный закон.
"Будем садиться за стол переговоров, вырабатывать единую тактику и единственный принцип работы, потому что у нас стоит вопрос об идеальной картинке решения закона. А это просто переходное положение, амнистия для тех авто, которые есть на территории Украины", – заявил руководитель организации АЕС Олег Ярошевич.
В то же время источник в парламенте не берется прогнозировать результаты переговоров между депутатами и активистами.
"Встреча запланирована на среду. Сказать с какими они придут позициями, как пойдет разговор и будет ли он вообще конструктивным, очень трудно", – заявили в Раде.
Европейская правда
Европейская правда
Напомним, что в Украине незаконно находится более 246,4 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией.
Как сообщал "Обозреватель", эксперт рассказал, сколько на украинцах заработали фирмы-посредники, которые ввозят в страну автомобили на еврономерах.