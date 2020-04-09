Аваков раскрыл детали помощи бизнесу во время карантина

Кабинет министров утвердил кредитную программу помощи малому и среднему бизнесу в Украине во время действия карантина.

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Называется программа "5-7-9", сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он уточнил, что речь идет о процентах на кредиты для малого и среднего бизнеса – 5%, 7%, 9% годовых до 1,5 миллиона гривен сроком до 5 лет.

"Интерес предпринимателей к программе – уже громадный. За несколько дней сумма поданных от малого бизнеса заявок на кредиты уже около 10 миллиардов гривен", – отметил Аваков.

По его словам, это поможет "серьезно поддержать" небольшой бизнес, на котором много держится в стране.

"Государственные банки – "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", а также частные "Львов", "Кредобанк", ПУМБ – уполномочены на оформление", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин принял решения по выплате помощи пенсионерам (по 500 и 1000 гривен) и безработным (от 1800 до 8400 гривен).

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