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10 сентября • обновлено в 22:44
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Apple представит новый iPhonе и умные часы: все детали ежегодной презентации

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Во вторник, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в Купертино (Калифорния) состоится ежегодная презентация продукции Apple.

Как сообщают представители компании, на мероприятии, которое происходит каждый год и привлекает внимание всего мира, традиционно должны представить новый iPhone XI, долгожданную iOS 13, Apple Watch и другие новинки.

Прямую трансляцию презентации в Украине можно будет посмотреть в 20:00 на официальном YouTube канале компании. OBOZREVATEL будет проводить для своих читателей текстовую трансляцию события и сообщит о важных новинках.

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Сегодня будут представлены:

  • три новых iPhone

  • обновленная версия iOS 13

  • Apple Watch 5

Официальные названия устройств пока остаются загадкой, поскольку в компании не принято разглашать информацию касательно основных характеристик и наименований новых устройств. Но при этом в сети есть достаточно утечек, чтобы составить впечатление о новых моделях. Скорее всего, они получат дополнительные объективы, что положительно скажется на качествах фото и видео.

Возможный вид нового iPhone

Возможный вид нового iPhone

Возможный вид нового iPhone

Возможный вид нового iPhone

Возможный вид нового iPhone

Возможный вид нового iPhone

Возможный вид нового iPhone

Возможный вид нового iPhone

По данным инсайдеров, внешний вид Apple Watch 5 не должен сильно отличаться от своего предшественника, а все нововведения коснутся "начинки".

Возможный вид нового Apple Watch 5

Возможный вид нового Apple Watch 5

Также в Купертино должны представить финальную версию iOS 13 с обновленным интерфейсом и большим количеством дополнительных функций. На официальном сайте компании уже предоставлена информация о пробном тестировании операционной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее инсайдеры слили в сеть цены будущих новинок Apple.

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Читайте все новости по теме "Презентация Apple" на OBOZREVATEL.

Тема
Презентация Apple
Место
США
Теги
iPhone Apple
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