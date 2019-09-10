Apple представит новый iPhonе и умные часы: все детали ежегодной презентации

Во вторник, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в Купертино (Калифорния) состоится ежегодная презентация продукции Apple.

Как сообщают представители компании, на мероприятии, которое происходит каждый год и привлекает внимание всего мира, традиционно должны представить новый iPhone XI, долгожданную iOS 13, Apple Watch и другие новинки.

Прямую трансляцию презентации в Украине можно будет посмотреть в 20:00 на официальном YouTube канале компании. OBOZREVATEL будет проводить для своих читателей текстовую трансляцию события и сообщит о важных новинках.

Сегодня будут представлены:

три новых iPhone

обновленная версия iOS 13

Apple Watch 5

Официальные названия устройств пока остаются загадкой, поскольку в компании не принято разглашать информацию касательно основных характеристик и наименований новых устройств. Но при этом в сети есть достаточно утечек, чтобы составить впечатление о новых моделях. Скорее всего, они получат дополнительные объективы, что положительно скажется на качествах фото и видео.

Возможный вид нового iPhone

Возможный вид нового iPhone

Возможный вид нового iPhone

Возможный вид нового iPhone

По данным инсайдеров, внешний вид Apple Watch 5 не должен сильно отличаться от своего предшественника, а все нововведения коснутся "начинки".

Возможный вид нового Apple Watch 5

Также в Купертино должны представить финальную версию iOS 13 с обновленным интерфейсом и большим количеством дополнительных функций. На официальном сайте компании уже предоставлена информация о пробном тестировании операционной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее инсайдеры слили в сеть цены будущих новинок Apple.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!