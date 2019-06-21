Apple отозвала MacBook Pro по всему миру из-за опасного дефекта

Компания Apple отзывает часть 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с дисплеями Retina из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.

Как передает "Интерфакс", речь идет о тех устройствах, которые продавались преимущественно с сентября 2015 по февраль 2017 года.

Чтобы узнать, подпадает ли ноутбук под это предупреждение, владельцам нужно ввести его серийный номер в специальную форму на сайте Apple.

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MacBook Pro Notebookcheck-ru.com

Если модель потенциально опасна, пользователям рекомендуют прекратить пользоваться ею и обратиться за бесплатной заменой батареи в авторизованные сервисные центры или магазины компании. Apple предупреждает, что на диагностика и замена батареи может занять одну-две недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября 2018 года компания Apple представила новый MacBook Air на презентации своих продуктов.

Он обладает 13,3-дюймовым экраном ультравысокой четкости Retina Display. Согласно характеристикам, озвученным на мероприятии, MacBook не имеет рамок, является на 10% тоньше предыдущей версии и весит почти 1,25 кг.

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