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18 ноября • обновлено в 12:40
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Антикоррупционный суд арестовал все имущество Дубневича

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Высший антикоррупционный суд Украины арестовал все имущество народного депутата группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

Заседание суда, на котором было арестовано имущество парламентария, проходило в закрытом режиме, сообщает "РБК-Украина".

"Это означает, что решение суда является засекреченным", – заявил информированный источник.

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В частности, по данным "Українські новини", арест наложен на ряд объектов недвижимости, в частности квартиры, дома и земельные участки во Львовской области. Также арестованы корпоративные права в ряде предприятий, несколько часов и картин.

Кроме того, на данный момент рассматривается вопрос ареста банковских счетов Дубневича.

Вместе с тем, защита депутата пока никак не комментирует решение суда об аресте его имущества.

Напомним, 30 октября Регламентный комитет Верховной Рады признал законным, но необоснованным представление ГПУ на Ярослава Дубневича, указав на отсутствие объективной стороны преступления.

Заседание ВАСУ проходило в закрытом режиме

Заседание ВАСУ проходило в закрытом режиме

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Персона
Богдан Дубневич
Место
Украина
Тег
Высший антикоррупционный суд
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