Герус сбежал с эфира "Свободы слова" Шустера

Глава комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус демонстративно покинул студию ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера. Нардеп от партии "Слуга народа" объяснил это "рабочей встречей", которая должна была состояться в пятницу поздно вечером.

Демарш произошел после вступления нардепа Алексея Кучеренко, который уличил Геруса в регламентных манипуляциях в процессе принятия поправки в закон "Об изменениях в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", открывшей импорт электроэнергии из Российской Федерации.

Алексей Кучеренко заявил, что его как заместителя главы профильного комитета проинформировали о том, что заседание, на котором будут рассматриваться правки в соответсвующий закон, состоится в 12 часов. По его словам он прибыл на заседание в 11-57 и ему объявили, что заседание завершено. Депутаты от фракции "Слуга народа" собрались раньше и быстро проголосовали без депутатов от других фракций все свои правки.

"Когда по заказу одного богатого человека вы исполняете свое шоу, вы ставите всех нас перед европейским сообществом в совершенно идиотскую ситуацию. Ведь этот закон принимался для нашей энергетической евроинтеграции", – сказал Кучеренко, обращаясь к Герусу.

После этого Андрей Герус спешно покинул студию, отказавшись отвечать на вопросы других участников программы. Уходя, народный депутат заявил, что у него должна состояться рабочая встреча, хотя инцидент случился около 23.00 вечера.

Напомним, с 1 октября Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ, который не осуществлялся с 2015 года. Поставка была проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источников на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Импорт из России стал возможен благодаря поправке в закон "Об изменениях в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которую инициировал Андрей Герус.

Большинство энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. А также подчеркивают, что это угрожает евроинтеграции, поскольку согласно Соглашению об ассоциации с ЕС Украина должны отсоединиться от энергосистемы России-Беларуси в 2022 году и присоединиться к европейской энергосистеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Украины Валентина Наливайченко, импорт электроэнергии из России угрожает Украине разрушением энергетической отрасли и остановкой евроинтеграции, а также попаданием в энергозависимость от Кремля.

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