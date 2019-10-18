Главная энергетическая реформа: в Раде сделали первый шаг к разделению "Нафтогаза"

Верховная Рада 18 октября в первом чтении приняла законопроект об анбандлинге (разделении) "Нафтогаза". Речь идет об отсоединении газотранспортной системы в отдельную структуру.

Такое решение поддержали 286 парлпаментариев. Премьер Алексей Гончарук пояснил: это необходимо сделать для того, чтобы соответствовать евпропейским энергетическим стандартам: разделить продажу и транспортировку газа между разными компаниями.

Выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. "Нафтогаз" намерен провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator), которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling), не требует приватизации ГТС Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук заявил, что "Нафтогаз" три года затягивал создание независимого оператора ГТС.

А директор дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко Сергей Корсунский отметил, что Украина создает нового оператора ГТС для подписания договоров со странами ЕС.

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