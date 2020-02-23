"Вернем в 5 раз больше": экс-премьер о госдолге Украины

Украина реструктуризировала свой государственный долг на невыгодных условиях, в результате международным кредиторам выплатят в 4-5 раз больше той суммы, которая была реструктуризирована.

Об этом заявил в эфире ObozTV политический деятель, экс-премьер-министр Украины (2001-2002) Анатолий Кинах. По его мнению, финансовая безопасность Украины находится под большой угрозой.

"Это очень серьезная тема. На мой взгляд, она может оцениваться как крупномасштабная финансовая афера. Я надеюсь, что условиями реструктуризации внешнего государственного долга, который был реструктуризирован по методам на то время министра финансов Натальи Яресько, заинтересуются наши антикоррупционные и правоохранительные органы", – отметил Кинах.

По его словам, условия реструктуризации "по сравнению с другими примерами в мире были очень отрицательными и не отвечали национальным интересам Украины".

"Главная проблема, по условиям реструктуризации Яресько, в ВВП-варрантах – это премия тем кредиторам, которые согласились на реструктуризацию государственного долга Украины. Условия этой премии беспрецедентны, они создают угрозу экономическому росту Украины. В условиях четко зафиксировано, что когда ВВП Украины будет расти больше, чем на 4% в год, то 40% прироста ВВП мы должны отдать соответственно условиям ВВП-варрантов кредиторам", – пояснил бывший глава Кабмина.

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Кинах напомнил, что в презентованной программе нынешнего правительства запланирован рост ВВП на 40%.

"Это 8% в год. Когда мы пересчитаем эти 8% в год на условия возвращения по ВВП-варрантам нашим кредиторам 40% прироста ВВП, то мы должны будем вернуть в 4-5 раз больше той суммы, которая была реструктуризирована", – подчеркнул он.

"Этим надо заняться не только правоохранительным органам, но и президенту, потому что этот вопрос затрагивает нашу финансовую безопасность… Надо зафиксировать дальнейший сценарий – или мы выходим на переговоры с кредиторами и меняем эти условия, или мы досрочно их выкупаем, не дожидаясь, пока наш ВВП будет расти более 4% в год. Решение надо принимать в очень сжатые сроки", – добавил политик.

delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине в 2020 году прогнозируется рост валового внутреннего продукта до 3,3%.

В 2020 году Украина будет обязана заплатить по государственному долгу около 9 млрд долларов.

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